El argentino completó una gran labor en la clasificación y largará desde la séptima posición en el GP de Italia.

En la antesala del GP de Italia, Alpine vive su mejor fin de semana en mucho tiempo. Pierre Gasly logró la pole position en la clasicafición y Franco Colapinto largará desde el séptimo puesto el próximo domingo en el emblemático citcuito de Monza.

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Franco obtuvo su mejor performance en lo que respecta a la clasificación y en Monza largará desde la mejor posición desde que está en la Fórmula 1. Cabe recordar que este año salió desde el octavo lugar en el GP de Miami, carrera en la que finalizó séptimo.

Una vez finalizada la clasificación, Colapinto dialogó con ESPN y fue autoexigente al máximo: “Había un poco más para dar. Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, no le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso fue un poco lo que me faltó, pero es parte de la experiencia y tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre“.

FRANCO, UN BUEN COMPAÑERO: Colapinto y un abrazo sentido para felicitar a Pierre Gasly por su POLE POSITION en el #ItalianGP.



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Además, agregó: “Es bastante increíble (la pole de Gasly). Creo que es sorpresa del equipo también, no es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena. Hay que entender la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes y yo no encontraba las mejoras que él tenía, pero igualmente fue un buen día para el equipo”.

“Quedar octavo es un muy buen resultado para nosotros y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos, gran laburo de Pierre y del equipo. Con ganas de mañana hacer una buena carrera e ir para adelante”, completó Colapinto. Cabe destacar que en la qualy quedó octavo, pero como Kimi Antonelli fue sancionado, el argentino saldrá desde la séptima posición.

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Parrilla confirmada para la carrera del GP de Italia 2026

Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes)

Colapinto en la clasificación del GP de Italia. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Franco Colapinto calificó como una sorpresa la pole position de Pierre Gasly en Monza.

calificó como una sorpresa la pole position de Pierre Gasly en Monza. Franco Colapinto terminó octavo en la clasificación del Gran Premio de Italia, pero saldrá séptimo por una sanción a Kimi Antonelli.

terminó octavo en la clasificación del Gran Premio de Italia, pero saldrá séptimo por una sanción a Kimi Antonelli. Franco Colapinto afirmó que le faltó margen para mejorar sus tiempos en ciertas curvas.