Arruabarrena, alineado con Riquelme en el reclamo de Vélez: “Boca no sacó ninguna ventaja deportiva”

El DT se expresó en conferencia de prensa tras el empate ante Gimnasia de Mendoza sobre las polémicas que rodean a su equipo por la mala inclusión por Copa Argentina.

El pasado miércoles por la noche, Boca le ganó a Vélez por penales y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ahora enfrentará a Racing para definir el cupo de semifinalista. Sin embargo, esa clasificación del Xeneize fue puesta en duda desde el lado del equipo de Liniers por una situación ajena a lo que sucedió en el verde césped.

La polémica se situó en que el Vasco Arruabarrena dispuso de 6 extranjeros en la firma de planilla, pese a que solo cinco de ellos disputaron minutos de juego. En este contexto, el Fortín reclamó los puntos y la clasificación a la AFA.

Más allá de un “gris” legal en el que se apoya Boca, lo cierto es que no está reglamentada la firma de seis jugadores para un mismo partido sin nacionalidad argentina. Ante Vélez jugaron Sebastián Villa, Leandro Lozano, Álvaro Montero, Carlos Palacios y Enner Valencia, mientras que Ángel Romero se quedó en el banco. Justamente la suplencia del paraguayo es lo que evitaría que el Xeneize pierda los puntos, aunque posiblemente recibirá una sanción económica.

En conferencia de prensa, luego del empate 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza, el Vasco se refirió de manera escueta a esta situación, alineándose a los testimonios previos de Juan Román Riquelme. “El Presidente se ha manifestado y ya está. Entendemos que no hemos sacado ninguna ventaja deportiva. El Presidente ha sido claro, no hay mucho más para sumar”, sentenció el DT de Boca, para luego dar paso al análisis del partido en tierras cuyanas y lo que se le viene el próximo martes ante San Pablo.

“NO SACAMOS NINGUNA VENTAJA DEPORTIVA” El Vasco Arruabarrena sobre el reclamo de Vélez por el partido de Octavos de final de la #CopaArgentina. pic.twitter.com/OEn34FV0AK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

Qué dijo Riquelme sobre el reclamo de Vélez

“No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Estamos viviendo cada partido con mucho nervio, los árbitros están siendo golpeados partido a partido. No está fácil para nadie. Lanús mereció ganarnos el otro día y de lo único que se habló fue del arbitraje, de Flores… Repito, Boca ganó merecidamente el miércoles ante Vélez”, comenzó al respecto Riquelme en la previa del partido ante Gimnasia de Mendoza.

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En sintonía con esta declaración, Román incluso reclamó una tarjeta roja para Rodrigo Aliendro por una infracción a Paredes: Hablando del tema del VAR, tuvimos la suerte que el jugador de Vélez no se cayó arriba de Paredes porque sino estaríamos tristes lamentando una lesión de nuestro capitán. Para mi esa era roja, pero cuando pasa contra Boca no se habla nada, es así. Después, Vélez el otro día tuvo una muy clara para ganar con su penal, si nos ganaba era injusto porque Boca fue mejor. Hoy tenemos que hablar de otra cosa”.

Ya redondeando sus testimonios, el periodista Emiliano Raddi le consultó si dialogó con Guillermo Barros Schelotto acerca de esta polémica, a lo que Riquelme respondió: “No, no hablé. Soy una persona muy tranquila, Guillermo, Gustavo y Federico (Insúa) les tengo mucho cariño. Compartí con todos en Boca y a nosotros nos gustaba ganar jugando a la pelota, y Boca mereció ganar el miércoles”.

Por último, el mandamás de Boca cerró: “Nosotros hacemos lo normal. Por ahora, hay que pensar en el partido que tenemos, los abogados después me dirán sobre eso. En Copa Argentina ahora tenemos a Racing, que tiene buen equipo, un buen entrenador. Todos los partidos son complicados. Los partidos se ganan adentro de la cancha y Boca lo ganó merecidamente. Hasta lo pudo haber perdido por el penal, pero así es el fútbol”.

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El comunicado oficial de Vélez

A través de sus redes sociales, Vélez informó: “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

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Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa“.

¿Cuál es la postura de la AFA?

AFA considera que no se rompió ninguna norma y que el fallo fue administrativo, por lo que entiende que habrá una sanción económica, pero no deportiva. Eso se debe a que Ángel Romero no sumó minutos en el duelo del pasado miércoles. Más allá de la interpretación de la casa madre del fútbol argentino, el ente que tomará la decisión final es el Tribunal de Disciplina.

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Se estima que la AFA considerará el reclamo de Vélez y todo pasará al Tribunal de Disciplina. Mientras tanto, en Boca ya saben que el duelo de cuartos de final ante Racing se jugará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo en el que se midió ante el Fortín.

En síntesis