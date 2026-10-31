Alineaciones de Estudiantes de La Plata e Instituto para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata recibe a Instituto este sábado desde las 21:30 horas en el Estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, en un duelo de realidades muy distintas que promete grandes emociones por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El Pincha se juega su última gran ficha ante su gente para soñar con meterse en los playoffs, mientras que la Gloria, que llega a la capital bonaerense en lo más alto de su grupo con 32 puntos, buscará un triunfo que lo consolide como el mejor de la zona.
Las probables alineaciones de Estudiantes e Instituto
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Joaquín Correa y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Tissera. DT: Diego Flores.