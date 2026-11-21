River ultima detalles para el duelo ante Lanús, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, el cual se jugará este domingo desde las 19 horas en el Monumental. Para dicho compromiso, Leonardo Ponzio dará, este sábado, la nómina de convocados, en la que no estará Gonzalo Montiel por la suspensión de dos fechas que recibió, pero regresará Lucas Martínez Quarta.

En paralelo, el Millonario ya empieza a pensar en el mercado de pases. Enterate de todas las novedades acá.

Salen los convocados vs. Lanús

Este sábado, luego de la última práctica, Leonardo Ponzio dará la lista de convocados para enfrentar a Lanús, partido pautado para los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo se jugará este domingo desde las 19 horas en el Monumental.

En lo que respecta al 11 inicial, River podría enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galvan; Thiago Almada, Lucas Beltrán y Ángel Correa.

River destinará entre 10 y 12 millones al próximo mercado de pases

Según las informaciones que surgieron luego de la última reunión de CD, el dinero que invertirá River para reforzar el plantel en el mercado de pases es de entre 10 y 12 millones de dólares. Tomando en cuenta que en la ventana anterior se gastaron alrededor de 67 millones, la gran apuesta está en que las figuras que llegaron se terminen de afianzar.

Juanfer Quintero no volverá a River

River ya piensa en refuerzos tras una temporada en la que no cumplió con los objetivos trazados. Entre los rumores y posibles negociaciones, en las últimas horas surgió una posibilidad que rápidamente se extinguió, al vincularse un nuevo regreso de Juanfer Quintero al Millonario en 2027.

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El colombiano tuvo que buscar nuevos horizontes al no entrar en los planes de Eduardo Coudet. Sin embargo, poco tiempo después el Chacho dejó de ser el entrenador de River y el nombre de Juanfer volvió a sonar en el club de Núñez.

Ahora bien, el rumor duró poco. Luego de la instalación, el representante de Quintero -Rodrigo Riep- se pronunció y fue contundente: “No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”.