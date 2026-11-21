Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputan la final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Ante un marco impresionante, el Xeneize va en busca de su primera conquista internacional desde el 2008.

A los 15 minutos del encuentro, en la segunda jugada luego de un córner, Tomás Aranda tuvo todo el tiempo del mundo dentro del área del Mineiro. Finalmente, sacó un remate débil, pero le sirvió para encontrar a Santiago Ascacíbar, quien definió ante el arquero Everson.

Ascacíbar había anotado unos minutos antes, pero en posición adelantada. Esta vez, no dio ventajas. Boca gana 1-0 de arranque en Barranquilla. Y está para una goleada.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Alineaciones de Boca y Mineiro

El Xeneize forma con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Tomás Aranda.

El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, tiene en su XI titular a: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé; Kaua Pascini, Fred, Bernard; Tomás Cuello.

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Los argentinos que hinchan por Boca

El famoso dicho de que aquel que no es de Boca es, por defecto, anti-Boca queda obsoleto de cara a la final de la Copa Sudamericana, ya que hay siete clubes argentinos que se beneficiarían de que el Xeneize se consagre en Barranquilla. Que eso los lleve a alentar activamente al equipo del Vasco Arruabarrena es otra historia, pero los escenarios son los siguientes.

Platense, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Barracas Central e Independiente son los clubes que pueden alcanzar copas internacionales gracias a una consagración xeneize.

El Calamar, próximo rival de Boca en la final de la Copa Argentina, se clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2027 si el Xeneize se consagra campeón de la Sudamericana. El Bicho, que ya está clasificado a la fase previa de la Libertadores, alcanzará la fase de grupos del máximo trofeo continental si Boca levanta su tercer título de la Copa Sudamericana.

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El Pincha, que puede entrar a la Libertadores 2027 si gana la final de la edición 2026 el próximo sábado en Montevideo, se asegurará, al menos, un lugar en la Sudamericana si Boca libera un cupo. La Lepra mendocina, clasificada a la Sudamericana 2027, jugará la fase previa de la Libertadores en caso de un nuevo título internacional xeneize. El Lobo, por su parte, puede alcanzar la Libertadores, pero necesitaría que, además, un equipo ubicado por encima suyo en la Tabla Anual se consagre en el Torneo Clausura.

Para el Guapo de Barracas, las opciones se limitan a un campeonato de Boca en la Sudamericana y, además, una consagración del Pincha en la Libertadores o de un equipo ubicado por encima suyo en la Tabla Anual en el Clausura. Para el Rojo, el escenario es el más complejo: necesita que Boca salga campeón de la Sudamericana, Estudiantes de la Libertadores y un equipo ubicado por encima suyo en la Tabla Anual del Clausura. Claro está, el camino más simple para muchos de estos clubes es salir campeones ellos mismos del Clausura.

Cuadro de la Sudamericana

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En síntesis