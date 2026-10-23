Alineaciones de Gimnasia y Sarmiento para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes 23 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Huracán y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sarmiento viene de empatar 1-1 con Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia y Sarmiento
Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, German Conti, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon, Ignacio Fernandez, Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustin Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Sarmiento (4-4-2): Thyago Ayala, Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Julian Contrera, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.
Bajas y ausentes de Gimnasia y Sarmiento
Gimnasia:
- Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Fermin Antonini (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Sarmiento:
- Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
La previa de Gimnasia y Sarmiento: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 18:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Próximo partido de Gimnasia: vs. Estudiantes de Río Cuarto, viernes 30 de octubre
- Próximo partido de Sarmiento: vs. Rosario Central, sábado 31 de octubre