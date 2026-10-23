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Torneo Clausura

Alineaciones de Gimnasia y Sarmiento para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia y Sarmiento se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia La Plata vs. Junin, Torneo Clausura
Gimnasia La Plata vs. Junin, Torneo Clausura

Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes 23 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Huracán y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sarmiento viene de empatar 1-1 con Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia y Sarmiento

Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, German Conti, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon, Ignacio Fernandez, Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustin Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

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Sarmiento (4-4-2): Thyago Ayala, Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Julian Contrera, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.

Bajas y ausentes de Gimnasia y Sarmiento

Gimnasia:

  • Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Fermin Antonini (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Sarmiento:

  • Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Gimnasia y Sarmiento: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 18:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
  • Próximo partido de Gimnasia: vs. Estudiantes de Río Cuarto, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Sarmiento: vs. Rosario Central, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
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