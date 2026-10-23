Alineaciones de Gimnasia y Sarmiento para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia y Sarmiento se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes 23 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Huracán y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sarmiento viene de empatar 1-1 con Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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