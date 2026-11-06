Boca, Argentinos y Rosario Central definen la Tabla Anual y quieren ser Campeón de Liga

Este sábado por la tarde, los 3 equipos juegan la última fecha del Torneo Clausura para decidir quién levanta el trofeo doméstico.

Este sábado por la tarde Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen la Tabla Anual 2026. A partir de las 17:30 horas, como locales y con los partidos en simultáneo, los tres equipos buscan consagrarse como Campeón de Liga y recibir el nuevo trofeo que diagramó la LPF. De esta manera, el fútbol argentino vive una jornada estelar y con la temperatura muy alta.

En primer lugar, Boca depende de sí mismo. Esto significa que, si gana ante Defensa y Justica, no importa el resultado de sus competidores ya que se convertiría en el nuevo campeón del fútbol argentino. Además, si empata y Argentinos y Rosario Central no ganan, levanta el trofeo. Y por último, si los tres equipos pierden, también se queda con el título.

Los futbolistas de Boca durante el triunfo en el Superclásico contra River.

Por otro lado, Argentinos Juniors tiene que sumar y esperar el resultado de Boca. En la Paternal, el Bicho enfrenta a Huracán, donde tiene que ganar y esperar que el Xeneize no lo haga. La otra posibilidad que tiene es empatar y que Boca pierda. Caso contrario, no puede ser Campeón de Liga (líder de la Tabla Anual 2026).

A su vez, sin Ángel Di María, Rosario Central está obligado a ganar y esperar que no lo hagan ni Boca ni Argentinos Juniors. En el Gigante de Arroyito, recibe a Estudiantes de Río Cuarto ya descendido y cualquier otro resultado no le sirve para consagrarse, salvo que empate y Boca pierda por 7 o más goles de diferencia ante Defensa y Justicia, lo que parece ser imposible.

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Claudio Tapia le entregará el trofeo al Campeón de Liga. El presidente de la AFA seguirá la jornada desde Buenos Aires, por lo que llegaría rápidamente a La Bombonera o a la Paternal en caso de que se consagren Boca o Argentinos Juniors. Si el que festeja es Rosario Central, tardaría dos horas en llegar a Arroyito.

Claudio Tapia y el trofeo para el Campeón de Liga por la Tabla Anual 2026.

La definición de la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos (+22) – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos (+12) – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos (+16) – COPA LIBERTADORES

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