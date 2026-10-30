Alineaciones de Sarmiento y Rosario Central para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

En un partido clave para las tablas, el conjunto de Junín recibe a Ángel Di María y compañía desde las 21:15.

Sarmiento de Junín recibe a Rosario Central este viernes a las 21:15 horas en el siempre complicado estadio Eva Perón, en un partidazo que le dará continuidad a la acción de la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

El Verde, bajo la conducción táctica de Facundo Sava, buscará hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos vitales en su lucha por clasificar a los playoffs. Por su parte, el Canalla viaja con un objetivo enorme: ganar para escalar a lo más alto de la Tabla Anual y mirar a todos desde arriba, al menos hasta que Boca y Argentinos jueguen sus partidos de esta fecha.

Las probables alineaciones de Sarmiento y Rosario Central

Sarmiento de Junín: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Ulíses Giménez, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Gastón González, Manuel García, Cristian Zabala, Eliás Giménez; Julián Mavilla y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

La previa de Sarmiento y Rosario Central: todo lo que tenés que saber