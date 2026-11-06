Sin Ángel Di María, los convocados de Rosario Central para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

Jorge Almirón reveló los concentrados para definir la Tabla Anual y Fideo es la gran ausencia de la nómina del Canalla.

Este sábado por la tarde, Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Gigante de Arroyito es fundamental porque define al Campeón de Liga por la Tabla Anual 2026. Sin embargo, lo más llamativo es la trascendental ausencia de Ángel Di María.

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

Cabe recordar que sufrió una molestia física y tuvo que ser reemplazado en el compromiso reciente ante Sarmiento de Junín, en el duelo correspondiente a la fecha 15 del Campeonato. A pesar de los días que transcurrieron, el Canalla no podrá contar con su capitán y es por eso que no está entre los convocados para el duelo que cierra la fase regular.

Lo cierto es que Di María cursa un cuadro de dolor inguinopúbico. Tal como informó Rosario Central a través de un parte médico oficial, Fideo se encuentra bajo tratamiento médico-kinésico. Dicha lesión un tanto desconocida se localiza en la región de la ingle y la sínfisis púbica (la unión cartilaginosa de los huesos de la pelvis por delante).

Ángel Di María, capitán de Rosario Central. (Getty Images)

De esta manera, el campeón del mundo estará ausente en el cotejo contra Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Pese a la importancia que tiene el partido, es tal el grado del dolor que no le permite desempeñarse con normalidad y estar sobre un campo de juego para disputar el encuentro que podría significar un título para el club.

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Por ese motivo, Jorge Almirón no lo incluyó entre los concentrados. Si bien ya se sospechaba, hasta último momento estuvo en duda ya que pretendía jugar porque podría sumar un trofeo más a las vitrinas. Sin embargo, este viernes por la noche salió oficialmente y Fideo no está en la lista de convocados, lo que deja en evidencia la lesión que transita.