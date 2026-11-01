Alineaciones de Lanús y Gimnasia de Mendoza para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de Lanus por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza este domingo 1 de noviembre desde las 20:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanus. Lanús viene de empatar 1-1 con Banfield y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Gimnasia de Mendoza viene de caer 1-2 ante Platense y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Lanús y Gimnasia de Mendoza

Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Ronaldo De Jesus, José Canale, Sasha Julián Marcich, Felipe Peña Biafore, Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde, Esteban Fernández, Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Bajas y ausentes de Lanús y Gimnasia de Mendoza

Lanús:

Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Gimnasia de Mendoza:

Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Lanús y Gimnasia de Mendoza: todo lo que hay que saber

Día: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 20:45 (hora de Argentina)

20:45 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Ciudad de Lanus

Estadio Ciudad de Lanus Historial: 1 cruces — Lanús ganó 0, Gimnasia de Mendoza ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Lanús ganó 0, Gimnasia de Mendoza ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 21/04/2026: Gimnasia de Mendoza 1-0 Lanús

21/04/2026: Gimnasia de Mendoza 1-0 Lanús Próximo partido de Lanús: vs. Central Córdoba, domingo 8 de noviembre

vs. Central Córdoba, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Gimnasia de Mendoza: vs. Independiente Rivadavia, domingo 8 de noviembre