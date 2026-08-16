El enojo de Martín Palermo tras el gol anulado a Platense en el empate con Boca: “Mejor no hablar”

En el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y Boca dividieron puntos al empatar 1 a 1 con los goles de Nicolás Retamar y Miguel Merentiel. De esta manera, ambos siguen afuera de los 8 que clasifican a octavos de final.
Luego del encuentro, el entrenador del Calamar, Martín Palermo, habló en conferencia de prensa, en la que mostró su enojo por el gol anulado a Luciano Giménez, que significaba el 2 a 0 parcial, y se quejó de que no hayan cobrado penal a favor de su equipo en la misma jugada, por mano de Gorosito.
“Se vio la mano de Luciano, pero no se vio la mano del de Boca. Bueno… ¿Qué querés que te diga? Cuando volvieron para atrás, no volvieron para la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano”, inició el ‘Titán’ con su crítica a la forma en la que analizaron la jugada del gol anulado a Giménez.
Siguiendo por la misma línea, dejó una frase que llamó la atención al sugerir que fue adrede esta revisión, en la que solo vieron una mano de las dos que tuvo la jugada en pocos segundos de diferencia. “Pero bueno… Decisiones medias… Mejor no hablar”, soltó.
"SE VIO LA MANO DE LUCIANO PERO NO SE VIO LA MANO DEL DE BOCA… QUE QUERÉS QUE TE DIGA. DECISIONES MEDIAS… MEJOR NO HABLAR"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
👀 Palermo no quiso opinar sobre el polémico penal que no le dieron a Platense, por mano de Gorosito, que podría haber sido el 2-0 en Vicente López pic.twitter.com/Wn5x6mXLOF
Por otro lado, el entrenador de Platense también explicó por qué le gritó el primer gol a Boca, a pesar de su exitoso pasado como futbolista por la institución, en la que marcó una era. “Sentía que habían hecho lo más difícil, ponerse en ventaja”, explicó al respecto.
¡¡MARTÍN PALERMO GRITÓ CON TODO EL 1-0 DE RETAMAR VS. BOCA!! pic.twitter.com/Pslntyp805— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
El gol anulado a Luciano Giménez y la mano que pidió Platense
Antes de la mano de Giménez por la que se anuló el gol de Giménez para el 2-0 de Platense ante Boca… ¿HUBO MANO DE GOROSITO? ¿ERA PENAL? pic.twitter.com/TT76tT9LqZ— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
Datos claves
- Platense y Boca empataron 1 a 1 por la quinta fecha del Torneo Clausura.
- Martín Palermo criticó al arbitraje por un gol anulado a Luciano Giménez.
- El DT de Platense protestó por un penal no cobrado por mano de Gorosito.