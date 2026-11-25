Con la victoria del Xeneize frente a Independiente Rivadavia, quedaron conformados todos los cotejos de la próxima etapa del campeonato local.

Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional encontraron su cierre este miércoles. Con la Bombonera de Buenos Aires como testigo, Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se encontraron frente a frente con la misión en común de hacerse con el último boleto rumbo a los cuartos de final.

En medio de ese panorama, la historia comenzó de la mejor manera posible para el reciente campeón de la Tabla Anual y de la Copa Sudamericana. Es que, cuando transcurrían jugados 18 minutos del período inicial, Leandro Paredes capitalizó la sanción de un penal a instancias del VAR, ejecutándolo con maestría para abrir el marcador.

Más tarde llegó una gran polémica, con una durísima entrada de Leandro Lozano sobre Matías Fernández, que todo Independiente Rivadavia consideró que era para expulsión, aunque el árbitro solucionó con una amarilla. Posteriormente, esa mínima diferencia en favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantuvo hasta el descanso.

Luego, ya en la etapa complementaria, Miguel Merentiel amplió distancias para el Xeneize a los 8 minutos, llevando tranquilidad a todos los hinchas. Dicho marcador de 2-0 en favor de Boca se mantuvo hasta el cierre del espectáculo, con un Independiente Rivadavia intentando, pero no teniendo el peso suficiente como para lastimar.

De esta manera, se confirmó el último de los cruces correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura, con Boca recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata. Anteriormente, ya estaban diseñados los duelos entre Instituto de Córdoba y River Plate, Vélez Sarsfield e Independiente y Rosario Central y Barracas Central.

Los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave – Sábado 28 de noviembre

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Instituto de Córdoba vs. River Plate

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Lado derecho de la llave – Domingo 29 de noviembre

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

El cuadro del Torneo Clausura