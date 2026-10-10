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Torneo Clausura

Alineaciones de Talleres e Independiente por la Torneo Clausura: formaciones probables

Talleres e Independiente se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Talleres Cordoba vs. Independiente Avellaneda, Torneo Clausura
Talleres Cordoba vs. Independiente Avellaneda, Torneo Clausura

Se viene Talleres vs. Independiente este domingo 11 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Talleres e Independiente

Talleres:

  • Matias Gomez (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Agustín Álvarez (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Iker Álvarez (ausencia)
+ Seguinos en

Independiente:

  • Juan Miguel Arrayago (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Facundo Zabala (lesión en el dedo del pie; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
  • Maximiliano Meza (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Talleres e Independiente

Talleres viene de caer 0-1 ante Belgrano y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Independiente viene de caer 1-4 ante Instituto y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Talleres e Independiente

Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Gabriel Baez, Román Daniel Riquelme, Matias Catalan, Augusto Schott, Franco Cristaldo, Matias Galarza, Juan Sforza, Diego Valoyes, Valentín Depietri, Rick. DT: Omar De Felippe.

Independiente (4-3-3): Rodrigo Rey, Nahuel Banegas, Franco Calderon, Juan Manuel Fedorco, Leonardo Godoy, Lautaro Millan, Ivan Marcone, Mateo Pérez Curci, Matias Abaldo, Iván Andrés Morales Bravo, Santiago Montiel. DT: Jádson Viera.

Suplentes de Talleres: Santino Barbi, Timoteo Chamorro, Alexandro Maidana, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Valentin Fascendini, Thiago Baroni, Mateo Caceres, Bruno David Trey, Emiliano Chiavassa, Santiago Fernandez, Valentín Dávila.

Suplentes de Independiente: Joaquín Blázquez, Santiago Arias, Chimy Avila, Luciano Cabral, Facundo Cruz, Josias Palais, Tomás Parmo, David Martinez, Felipe Tempone, Sebastian Valdez, Ramiro Martino, Santiago Mele.

La previa de Talleres e Independiente: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 21:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
  • Historial: 28 cruces — Talleres ganó 10, Independiente ganó 14 y empataron 5
  • Último antecedente: 21/03/2026: Independiente 1-2 Talleres
  • Próximo partido de Talleres: vs. Boca Juniors, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Independiente: vs. Racing, domingo 18 de octubre
Redacción Bolavip
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