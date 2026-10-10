Alineaciones de Talleres e Independiente por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Talleres vs. Independiente este domingo 11 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Talleres e Independiente
Talleres:
- Matias Gomez (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Agustín Álvarez (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Iker Álvarez (ausencia)
Independiente:
- Juan Miguel Arrayago (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Facundo Zabala (lesión en el dedo del pie; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
- Maximiliano Meza (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Talleres e Independiente
Talleres viene de caer 0-1 ante Belgrano y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Independiente viene de caer 1-4 ante Instituto y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Talleres e Independiente
Talleres (4-2-3-1): Ezequiel Unsain, Gabriel Baez, Román Daniel Riquelme, Matias Catalan, Augusto Schott, Franco Cristaldo, Matias Galarza, Juan Sforza, Diego Valoyes, Valentín Depietri, Rick. DT: Omar De Felippe.
Independiente (4-3-3): Rodrigo Rey, Nahuel Banegas, Franco Calderon, Juan Manuel Fedorco, Leonardo Godoy, Lautaro Millan, Ivan Marcone, Mateo Pérez Curci, Matias Abaldo, Iván Andrés Morales Bravo, Santiago Montiel. DT: Jádson Viera.
Suplentes de Talleres: Santino Barbi, Timoteo Chamorro, Alexandro Maidana, Federico Fattori, Giovanni Baroni, Valentin Fascendini, Thiago Baroni, Mateo Caceres, Bruno David Trey, Emiliano Chiavassa, Santiago Fernandez, Valentín Dávila.
Suplentes de Independiente: Joaquín Blázquez, Santiago Arias, Chimy Avila, Luciano Cabral, Facundo Cruz, Josias Palais, Tomás Parmo, David Martinez, Felipe Tempone, Sebastian Valdez, Ramiro Martino, Santiago Mele.
La previa de Talleres e Independiente: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
- Historial: 28 cruces — Talleres ganó 10, Independiente ganó 14 y empataron 5
- Último antecedente: 21/03/2026: Independiente 1-2 Talleres
- Próximo partido de Talleres: vs. Boca Juniors, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Independiente: vs. Racing, domingo 18 de octubre