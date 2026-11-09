Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, estalló tras el video de Rosario Central contra Newell’s: “Festejamos títulos propios”

La esposa de Ángel Di María no se guardó nada en un fuerte mensaje contra Newell's y las cargadas a Rosario Central tras la definición de la Tabla Anual.

Pasó de todo en las últimas horas en Rosario. Mientras los hinchas de Rosario Central festejaban inadvertidamente el título que terminó ganando Boca, el plantel de Newell’s Old Boys enloquecía con el heroico gol de Enner Valencia.

Días más tarde, el Canalla arremetió contra las cargadas con un mensaje directo para la Lepra. Y apenas unas horas después fue Jorgelina Cardoso, fanática de Rosario Central y esposa de Ángel Di María, quien rompió el silencio y lo hizo sin guardarse nada.

A tráves de sus redes sociales, Cardoso mandó un fuerte mensaje a todos los que se mofan del reciente tropiezo de Rosario Central. El posteo tiene un claro destinatario y es el histórico rival de la ciudad, Newell’s.

El mensaje completo de Jorgelina Cardoso

“NOS SOBRAN LOS MOTIVOS. Festejamos la hinchada que tenemos. Festejamos el crecimiento histórico del club. Festejamos los enormes jugadores que tenemos. Festejamos una comisión directiva con huevos. Festejamos la unión, la familia que somos. Festejamos la tercera bandeja, el Gigante cada vez más gigante.

“Festejamos ser enfermos por Central. Festejamos todo, TODO. Festejamos títulos PROPIOS (NO AJENOS). Festejamos que tenemos una sola casaca, ÚNICA E INIGUALABLE. Y si, FESTEJAMOS TODO…”, escribió Jorgelina en sus historias de Instagram reposteando el video que subió la cuenta oficial de Rosario Central.

La historia que publicó Jorgelina Cardoso.

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Nueva fuerte declaración de Jorgelina

No es la primera vez que la primera dama del astro rosarino del fútbol argentino rompe el silencio y toma una clara postura sobre temáticas que atraviesan la Liga Profesional de Fútbol. Por una mera cuestión estadística y de probabilidad, tampoco debería ser la última.

Cardoso no tuvo pelos en la lengua, a pesar de que Di María optó por un tono muy distinto tras el título de Boca. Mientras el Fideo felicitó a Boca y admitió cierta alegría por el logro de Leandro Paredes, hasta ahora no se pronunció sobre lo acontecido en el césped del Gigante de Arroyito, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Jorgelina sí lo hizo y no dejó dudas de que su amor por el Canalla sigue fuerte, incluso más que antes, a pesar del duro golpe en la última fecha del Clausura.

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En síntesis