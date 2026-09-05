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Torneo Clausura

Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la victoria de Vélez sobre Estudiantes

El Fortín recuperó la ventaja que perdió la fecha pasada ante el Xeneize. Además, Gimnasia ganó terreno en la parte alta.

Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la victoria de Vélez sobre Estudiantes
© VelezAsí quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la victoria de Vélez sobre Estudiantes

Se terminó el segundo día de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Continúa la pelea por el ingreso a las copas internacionales del próximo año y la tabla anual es determinante. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 5 de septiembre.

En el primer turno, Aldosivi superó a Banfield en Mar del Plata, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo lo propio frente a Tigre en el Bosque. Durante la tarde, San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y venció a Talleres, de olvidable campaña en este torneo.

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Los duelos determinantes para la clasificación a la Libertadores y Sudamericana estuvieron en Mendoza y Liniers. Gimnasia de Mendoza le empató sobre la hora a Boca y le dio la chance a Vélez, que superó a Estudiantes en el duelo clave y sacó ventaja en la zona de arriba.

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 45 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 44 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Estudiantes – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  9. Instituto – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. River Plate – 36 puntos
  11. Gimnasia (M) – 35 puntos
  12. Independiente – 34 puntos
  13. Sarmiento – 34 puntos
  14. Defensa – 33 puntos
  15. Tigre – 32 puntos
  16. Huracán – 32 puntos
  17. San Lorenzo – 32 puntos
  18. Unión – 31 puntos
  19. Lanús – 31 puntos
  20. Talleres – 31 puntos
  21. Barracas Central – 31 puntos
  22. Racing – 26 puntos
  23. Newell’s – 26 puntos
  24. Banfield – 25 puntos
  25. Platense – 25 puntos
  26. Atlético Tucumán – 24 puntos
  27. Central Córdoba – 23 puntos
  28. Riestra – 20 puntos
  29. Aldosivi – 13 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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