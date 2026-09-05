Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la victoria de Vélez sobre Estudiantes

Se terminó el segundo día de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Continúa la pelea por el ingreso a las copas internacionales del próximo año y la tabla anual es determinante. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 5 de septiembre.
En el primer turno, Aldosivi superó a Banfield en Mar del Plata, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo lo propio frente a Tigre en el Bosque. Durante la tarde, San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y venció a Talleres, de olvidable campaña en este torneo.
Los duelos determinantes para la clasificación a la Libertadores y Sudamericana estuvieron en Mendoza y Liniers. Gimnasia de Mendoza le empató sobre la hora a Boca y le dio la chance a Vélez, que superó a Estudiantes en el duelo clave y sacó ventaja en la zona de arriba.
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 45 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 44 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 36 puntos
- Gimnasia (M) – 35 puntos
- Independiente – 34 puntos
- Sarmiento – 34 puntos
- Defensa – 33 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Huracán – 32 puntos
- San Lorenzo – 32 puntos
- Unión – 31 puntos
- Lanús – 31 puntos
- Talleres – 31 puntos
- Barracas Central – 31 puntos
- Racing – 26 puntos
- Newell’s – 26 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Platense – 25 puntos
- Atlético Tucumán – 24 puntos
- Central Córdoba – 23 puntos
- Riestra – 20 puntos
- Aldosivi – 13 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO