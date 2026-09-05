Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la victoria de Vélez sobre Estudiantes

El Fortín recuperó la ventaja que perdió la fecha pasada ante el Xeneize. Además, Gimnasia ganó terreno en la parte alta.

Se terminó el segundo día de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Continúa la pelea por el ingreso a las copas internacionales del próximo año y la tabla anual es determinante. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 5 de septiembre.

En el primer turno, Aldosivi superó a Banfield en Mar del Plata, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo lo propio frente a Tigre en el Bosque. Durante la tarde, San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y venció a Talleres, de olvidable campaña en este torneo.

Los duelos determinantes para la clasificación a la Libertadores y Sudamericana estuvieron en Mendoza y Liniers. Gimnasia de Mendoza le empató sobre la hora a Boca y le dio la chance a Vélez, que superó a Estudiantes en el duelo clave y sacó ventaja en la zona de arriba.

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 45 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 44 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 36 puntos Gimnasia (M) – 35 puntos Independiente – 34 puntos Sarmiento – 34 puntos Defensa – 33 puntos Tigre – 32 puntos Huracán – 32 puntos San Lorenzo – 32 puntos Unión – 31 puntos Lanús – 31 puntos Talleres – 31 puntos Barracas Central – 31 puntos Racing – 26 puntos Newell’s – 26 puntos Banfield – 25 puntos Platense – 25 puntos Atlético Tucumán – 24 puntos Central Córdoba – 23 puntos Riestra – 20 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026