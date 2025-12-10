Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Clásico con Racing y duelo contra River: los rivales de Boca para el Apertura y Clausura 2026

Desde la Liga Profesional dieron a conocer cómo se llevarán a cabo las zonas de los campeonatos que se disputarán en el próximo año.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, DT de Boca.
© Prensa BocaClaudio Úbeda, DT de Boca.

Luego de lo que fue el cierre de la temporada para Boca, donde quedó en la puerta de la final del Torneo Clausura tras la eliminación ante Racing, en La Bombonera, y mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda, en la Liga Profesional definieron cómo se llevará a cabo el próximo año.

El Xeneize será el único equipo que tenga cruces muy picantes, donde no solo tendrá el interzonal contra la Academia, sino que también afrontará la fecha de los clásicos ante River (en el Apertura, será en el Monumental y en el Clausura, en La Bombonera). Pero además, en la Zona A se cruzará con Vélez, San Lorenzo, Independiente y Estudiantes de La Plata.

Si bien todavía resta que se defina el fixture, algo que ocurrirá en las próximas horas, los de La Ribera serán los únicos que afronten los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino. Aún no está definido si frente a Racing, el Cuervo y el Rojo lo hará en condición de local o de visitante, pero de antemano, tendrá una zona muy fuerte.

Los otros rivales que tendrá Boca serán Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Gimnasia de Mendoza, Newell’s y Unión. A todo esto, el calendario en la temporada 2026 se complementará con la Copa Libertadores, a la que vuelve después de dos años, y la Copa Argentina.

Boca se prepara para la temporada 2026. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Boca se prepara para la temporada 2026. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Zona A

  • Platense
  • Defensa y Justicia
  • Central Córdoba
  • Lanús
  • Deportivo Riestra
  • Talleres
  • Boca
  • Estudiantes de La Plata
  • Instituto
  • Gimnasia de Mendoza
  • San Lorenzo
  • Independiente
  • Newell’s
  • Unión
  • Vélez
Publicidad
La sorpresiva revelación de Giorgio Armas para el 2026: ＂En lo internacional＂

ver también

La sorpresiva revelación de Giorgio Armas para el 2026: ＂En lo internacional＂

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: ＂Era cantado＂

ver también

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: ＂Era cantado＂

Zona B

  • Argentinos Juniors
  • Aldosivi
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • River
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • Estudiantes (Río Cuarto)
  • Independiente Rivadavia
  • Huracán
  • Racing
  • Rosario Central
  • Sarmiento
  • Tigre

Los cruces interzonales de 2026

Aclaración: según informaron desde la Liga Profesional, esta información no determina localías definitivas, las cuales serán informadas a la brevedad.

  • Vélez vs. River
  • Barracas Central vs. Platense
  • Talleres vs. Rosario Central
  • Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Boca vs. Racing
  • Independiente Rivadavia vs. Independiente
  • Unión vs. Aldosivi
  • Atlético Tucumán vs. Instituto
  • San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto)
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza
  • Central Córdoba vs. Tigre
  • Huracán vs. Deportivo Riestra
  • Newell’s vs. Banfield
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Cómo se definen los descensos de la tabla general y la tabla de promedios
Fútbol Argentino

Cómo se definen los descensos de la tabla general y la tabla de promedios

No solo afuera de la Libertadores: la otra mala noticia que complica a River tras el Superclásico
River Plate

No solo afuera de la Libertadores: la otra mala noticia que complica a River tras el Superclásico

Rey Hilfer aprobó en La Plata, pero Arasa en el Monumental tuvo una muy mala noche
Opinión

Rey Hilfer aprobó en La Plata, pero Arasa en el Monumental tuvo una muy mala noche

Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía DSports y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025: minuto a minuto
Fútbol Internacional

Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía DSports y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo