Clásico con Racing y duelo contra River: los rivales de Boca para el Apertura y Clausura 2026

Luego de lo que fue el cierre de la temporada para Boca, donde quedó en la puerta de la final del Torneo Clausura tras la eliminación ante Racing, en La Bombonera, y mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda, en la Liga Profesional definieron cómo se llevará a cabo el próximo año.
El Xeneize será el único equipo que tenga cruces muy picantes, donde no solo tendrá el interzonal contra la Academia, sino que también afrontará la fecha de los clásicos ante River (en el Apertura, será en el Monumental y en el Clausura, en La Bombonera). Pero además, en la Zona A se cruzará con Vélez, San Lorenzo, Independiente y Estudiantes de La Plata.
Si bien todavía resta que se defina el fixture, algo que ocurrirá en las próximas horas, los de La Ribera serán los únicos que afronten los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino. Aún no está definido si frente a Racing, el Cuervo y el Rojo lo hará en condición de local o de visitante, pero de antemano, tendrá una zona muy fuerte.
Los otros rivales que tendrá Boca serán Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Gimnasia de Mendoza, Newell’s y Unión. A todo esto, el calendario en la temporada 2026 se complementará con la Copa Libertadores, a la que vuelve después de dos años, y la Copa Argentina.
Boca se prepara para la temporada 2026. (Rodrigo Valle/Getty Images)
Zona A
- Platense
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Lanús
- Deportivo Riestra
- Talleres
- Boca
- Estudiantes de La Plata
- Instituto
- Gimnasia de Mendoza
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell’s
- Unión
- Vélez
Zona B
- Argentinos Juniors
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- River
- Gimnasia y Esgrima de La Plata
- Estudiantes (Río Cuarto)
- Independiente Rivadavia
- Huracán
- Racing
- Rosario Central
- Sarmiento
- Tigre
Los cruces interzonales de 2026
Aclaración: según informaron desde la Liga Profesional, esta información no determina localías definitivas, las cuales serán informadas a la brevedad.
- Vélez vs. River
- Barracas Central vs. Platense
- Talleres vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Boca vs. Racing
- Independiente Rivadavia vs. Independiente
- Unión vs. Aldosivi
- Atlético Tucumán vs. Instituto
- San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto)
- Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza
- Central Córdoba vs. Tigre
- Huracán vs. Deportivo Riestra
- Newell’s vs. Banfield