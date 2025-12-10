Clásico con Racing y duelo contra River: los rivales de Boca para el Apertura y Clausura 2026

Luego de lo que fue el cierre de la temporada para Boca, donde quedó en la puerta de la final del Torneo Clausura tras la eliminación ante Racing, en La Bombonera, y mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda, en la Liga Profesional definieron cómo se llevará a cabo el próximo año.

El Xeneize será el único equipo que tenga cruces muy picantes, donde no solo tendrá el interzonal contra la Academia, sino que también afrontará la fecha de los clásicos ante River (en el Apertura, será en el Monumental y en el Clausura, en La Bombonera). Pero además, en la Zona A se cruzará con Vélez, San Lorenzo, Independiente y Estudiantes de La Plata.

Si bien todavía resta que se defina el fixture, algo que ocurrirá en las próximas horas, los de La Ribera serán los únicos que afronten los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino. Aún no está definido si frente a Racing, el Cuervo y el Rojo lo hará en condición de local o de visitante, pero de antemano, tendrá una zona muy fuerte.

Los otros rivales que tendrá Boca serán Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Gimnasia de Mendoza, Newell’s y Unión. A todo esto, el calendario en la temporada 2026 se complementará con la Copa Libertadores, a la que vuelve después de dos años, y la Copa Argentina.

Boca se prepara para la temporada 2026. (Rodrigo Valle/Getty Images)

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes de La Plata

Instituto

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B

Argentinos Juniors

Aldosivi

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

River

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia

Huracán

Racing

Rosario Central

Sarmiento

Tigre

Los cruces interzonales de 2026

Aclaración: según informaron desde la Liga Profesional, esta información no determina localías definitivas, las cuales serán informadas a la brevedad.

Vélez vs. River

Barracas Central vs. Platense

Talleres vs. Rosario Central

Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

Boca vs. Racing

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Unión vs. Aldosivi

Atlético Tucumán vs. Instituto

San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba vs. Tigre

Huracán vs. Deportivo Riestra

Newell’s vs. Banfield

