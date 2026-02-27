San Lorenzo encontró al reemplazante de La Roca Sánchez y trabajará ad honorem

San Lorenzo no le renovó el contrato a Carlos Sánchez, más conocido como La Roca, quien oficiaba como mánager desde que decidió colgar los botines, y desde la dirigencia comandada por Sergio Costantino estaban trabajando a sol y sombra para encontrarle un reemplazante.

A pesar de que el foco de la política sanlorencista está puesto en lo que serán las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo sábado 30 de mayo, desde las redes sociales oficiales de la institución anunciaron que Pablo Barrientos es el nuevo Presidente del Fútbol Profesional. Y lo curioso es que su labor será Ad Honorem.

En medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el club del Bajo Flores, el Pitu no percibirá ningún tipo de salario, ya que no será empleado del club. Y es que su objetivo, más allá de encarrilar la parte futbolística, está enfocado en los comicios electorales: quiere ser presidente. De hecho, será el coordinador de la logística deportiva y actuará como nexo directo entre la Comisión Directiva y el plantel profesional.

Antes de ser presentado formalmente ante los futbolistas, como así también el cuerpo técnico que lidera Damián Ayude, se confirmó que, el campeón de la Copa Libertadores y formado en las inferiores sanlorencistas, ocupará el cargo hasta el 30 de mayo de 2026, día en el que se realizarán las elecciones anticipadas.

Pablo Barrientos, Sergio Costantino y Damián Ayude. (Foto: Prensa San Lorenzo)

El comunicado de San Lorenzo

San Lorenzo informa a sus socios, socias e hinchas que la Comisión Directiva ha decidido designar a Pablo Barrientos como Presidente del Fútbol Profesional Ad Honorem de la institución.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó 15 años en Europa, pero fue citado solo 2 veces a la Selección Argentina: ”Tenía más méritos que muchos”

ver también Tras su salida de River, los hinchas de San Lorenzo piden a Gallardo como DT: “Te estamos esperando”

Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo del Club.

Hoy por la tarde, en la práctica, el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz presentaron a Barrientos tanto al plantel profesional como al cuerpo técnico.

En su rol, Barrientos tendrá como objetivo acompañar al plantel profesional y al cuerpo técnico, aportando su experiencia y colaborando para que el equipo cuente con las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera. Asimismo, asumirá la función de coordinar la logística deportiva y actuar como nexo directo entre la Comisión Directiva y el equipo profesional, contribuyendo a ordenar y mejorar la estructura del fútbol profesional.

Publicidad

Publicidad

La designación es una determinación institucional que va a ser presentada en la próxima reunión de Comisión Directiva en el marco de un plan de trabajo orientado a consolidar un proyecto serio, responsable y sostenible, priorizando siempre los intereses de San Lorenzo y de sus socios.

DATOS CLAVES