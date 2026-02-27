San Lorenzo encontró al reemplazante de La Roca Sánchez y trabajará ad honorem

San Lorenzo no le renovó el contrato a Carlos Sánchez, más conocido como La Roca, quien oficiaba como mánager desde que decidió colgar los botines, y desde la dirigencia comandada por Sergio Costantino estaban trabajando a sol y sombra para encontrarle un reemplazante.
A pesar de que el foco de la política sanlorencista está puesto en lo que serán las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo sábado 30 de mayo, desde las redes sociales oficiales de la institución anunciaron que Pablo Barrientos es el nuevo Presidente del Fútbol Profesional. Y lo curioso es que su labor será Ad Honorem.
En medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el club del Bajo Flores, el Pitu no percibirá ningún tipo de salario, ya que no será empleado del club. Y es que su objetivo, más allá de encarrilar la parte futbolística, está enfocado en los comicios electorales: quiere ser presidente. De hecho, será el coordinador de la logística deportiva y actuará como nexo directo entre la Comisión Directiva y el plantel profesional.
Antes de ser presentado formalmente ante los futbolistas, como así también el cuerpo técnico que lidera Damián Ayude, se confirmó que, el campeón de la Copa Libertadores y formado en las inferiores sanlorencistas, ocupará el cargo hasta el 30 de mayo de 2026, día en el que se realizarán las elecciones anticipadas.
El comunicado de San Lorenzo
San Lorenzo informa a sus socios, socias e hinchas que la Comisión Directiva ha decidido designar a Pablo Barrientos como Presidente del Fútbol Profesional Ad Honorem de la institución.
ver también
Jugó 15 años en Europa, pero fue citado solo 2 veces a la Selección Argentina: ”Tenía más méritos que muchos”
ver también
Tras su salida de River, los hinchas de San Lorenzo piden a Gallardo como DT: “Te estamos esperando”
Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo del Club.
Hoy por la tarde, en la práctica, el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz presentaron a Barrientos tanto al plantel profesional como al cuerpo técnico.
En su rol, Barrientos tendrá como objetivo acompañar al plantel profesional y al cuerpo técnico, aportando su experiencia y colaborando para que el equipo cuente con las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera. Asimismo, asumirá la función de coordinar la logística deportiva y actuar como nexo directo entre la Comisión Directiva y el equipo profesional, contribuyendo a ordenar y mejorar la estructura del fútbol profesional.
La designación es una determinación institucional que va a ser presentada en la próxima reunión de Comisión Directiva en el marco de un plan de trabajo orientado a consolidar un proyecto serio, responsable y sostenible, priorizando siempre los intereses de San Lorenzo y de sus socios.
DATOS CLAVES
- Pablo Barrientos fue anunciado como el nuevo Presidente del Fútbol Profesional de San Lorenzo.
- El cargo de Barrientos será Ad Honorem y su mandato finalizará el 30 de mayo.
- Las elecciones presidenciales anticipadas en el club se llevarán a cabo el próximo sábado 30.