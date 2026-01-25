Por la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors abrirá su participación este domingo ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Sin refuerzos para este compromiso, aunque con negociaciones en marcha, el Xeneize buscará iniciar con el pie derecho.

Claudio Úbeda saldrá a la cancha con el equipo que asomó en los partidos de pretemporada. Si bien se especulaba con la posibilidad del regreso de Marcelo Weigandt, que volvió de su préstamo en Inter Miami, el lateral derecho se quedó finalmente fuera del banco de suplentes tras haber concretrado.

Luego de la rescisión de Luis Advíncula, Chelo apareció como opción para pelear un lugar por el lateral derecho. Sin embargo, Juan Barinaga se asentó como el titular, mientras que Lucas Blondel surgió como su relevo a pesar de haber sido relegado en el último semestre.

Weigandt, que acaba de cumplir 26 años, deberá definir su futuro ante esta situación, ya que la decisión de Úbeda marca su lugar en la consideración. El defensor tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2027.

La formación de Boca ante Deportivo Riestra

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

