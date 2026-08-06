Boca confirmó dónde hará de local ante Vélez y qué pasará con los abonos y las entradas

El Xeneize enfrentará al Fortín el sábado 8 de agosto a las 19.15 horas por el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Apertura.

El pasado miércoles, Boca recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán en el duelo postergado correspondiente a la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La decisión de no jugar en La Bombonera se dio porque el campo de juego no estaba en condiciones. Ante esta situación la dirigencia optó por cambiar la localía para poder trabajar en ese aspecto.

El próximo sábado, los de Rodolfo Arruabarrena se medirán ante Vélez por la cuarta fecha del Clausura y el club anunció que nuevamente será local en el Estadio Tomás A. Ducó. Por otro lado informó que habrá una prórroga de vencimiento en los abonos de un mes.

El comunicado oficial de Boca

“El Club Atlético Boca Juniors informa que el partido del próximo sábado 8 de agosto ante Vélez se disputará en el estadio de Huracán. En relación a esto, comunicamos las siguientes medidas tomadas a partir de estos partidos que no se disputan en La Bombonera.

Prórroga en el vencimiento de los abonos: entendiendo perfectamente lo que significa para cada Xeneize no jugar en casa, y agradeciendo el apoyo de siempre, se decidió extender un mes la vigencia de cada abono.

Los hinchas de Boca en el Ducó ante Huracán. (Foto: Getty).

De esta forma, se contempla la recuperación de los partidos a los que algunos de los abonados no pudieron asistir. Este beneficio se aplica automáticamente. No se debe realizar ningún trámite para obtenerlo. Agradecemos una vez más el apoyo, el compromiso y el aliento incondicional de toda la familia xeneize”.

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