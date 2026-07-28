El ataque de Rudi Völler a la Selección Argentina: ”Un mal ejemplo”

El director deportivo de la Selección de Alemania dijo que no quiere que el combinado teutón juegue como la Scaloneta.

Rudi Völler se sumó a la ola de comentarios y publicaciones antiArgentina. El actual director deportivo de la federación alemana expresó en el Congreso Internacional de Entrenadores celebrado en Maguncia, que no quiere que el combinado teutón copie al equipo comandado por Lionel Scaloni.

“Dije que en Alemania necesitamos defender mejor. Mucha gente puso a los argentinos como modelo y me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita”, comentó, tras lo que fue la Copa del Mundo 2026, el que fuera delantero del seleccionado en cuestión.

En esa misma línea, Voller fue certero: “No quiero un equipo alemán que juegue como Argentina”. Y argumentó: ”Lo de ellos no tuvo nada que ver con el fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente“.

Además, remarcó en quienes sí piensa que Alemania debería reflejarse: “España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien”. No obstante, a pesar del fracaso de los dirigidos por Julian Nagelsmann (quien ya dejó el cargo), no aceptó del todo las falencias sufridas durante el certamen en el que fueron eliminados por Paraguay en los 16vos de Final: “Bueno, que no sabemos defender no lo he dicho. Podemos y debemos defender mejor, eso es un hecho, y empieza desde arriba o en el centro del campo”.

Rudi Völler, director deportivo de la federación alemana. Getty Images.

Rudi Voller y el palo para los jugadores argentinos

Como si fuera poco, Rudi Voller también arremetió contra los jugadores de la Selección Argentina, haciendo la salvedad para el número 10: “Aparte de Lionel Messi, que es extraordinario y a quien todo el mundo deseaba este título mundial, que nadie me diga que los argentinos son mejores que nosotros”.

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El mal ejemplo que dio Rudi Voller en la Selección de Alemania

Rudi Voller, en el complemento de la Final de la Copa del Mundo de Italia 1990 que Alemania jugó frente a Argentina, se lanzó en el área cuando sintió la marca de Roberto Sensini. Contó con la complicidad del árbitro Edgardo Codesal, quien sancionó el penal que insantes más tarde Andreas Brehme convirtió en gol para el 1 a 0 definitivo.

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