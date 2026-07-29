Cotif, el ente que organiza anualmente el Torneo de L'Alcúdia, inició una campaña para aflojar con la polémica en redes sociales entre argentinos y españoles.

La Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 potenció los comentarios negativos de algunos de los medios de comunicación de España hacia la Selección Argentina, tendencia que se trasladó rápidamente a las redes sociales generando un ida y vuelta de comentarios subidos de tono, que en algunos casos trascendíeron lo futbolístico, entre hinchas de ambos países.

A raíz de esta situación entre dos países que históricamente están conectados, COTIF (Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol), el ente que organiza en Valencia el Torneo de L’Alcúdia (conocido por exhibir las próximas estrellas del fútbol mundial) lanzó una campaña con el fin principal de bajar las tensiones.

Aprovechando el vínculo que mantienen con la AFA, a causa de la habitual presencia del elenco argentino Sub 20 en el certamen (con excepción a la actual edición), la organización impulsó un evento en sus instalaciones bajo el lema “El Mundial que ganamos todos” con el propósito de ”reforzar los lazos entre España y Argentina”.

El propio torneo emitió un comunicado con el que destacó que se unió ”a esta campaña con la participación de varios jugadores” y del ”periodista argentino Matías Sartori”, quien entregó regalos de la Copa Mundial a los jóvenes futbolistas españoles que estaban presentes como ”gesto de respeto y hermandad tras la final”.

Los juveniles junto a las camisetas de la Selección Argentina y de España. COTIF.

”Durante el Mundial se viven los partidos con las emociones a flor de piel, despertando algunas reacciones que sonrojan a la sociedad. El mensaje que damos a lo más pequeños debe ser de respeto y deportividad y, a pesar de los acontecimientos puntuales que vivimos en los últimos días, hoy queremos aportar un granito de arena. Nos unen más cosas de las que nos separan. Y el fútbol debe unirnos”, comentó el periodista argentino ante los juveniles de la Península Ibérica.

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Torneo de L’Alcúdia, esta vez, sin presencia argentina

En este caso en particular ni la Selección Argentina ni ningún club argentino forman parte del Torneo de L’Alcúdia. El combinado albiceleste fue finalistas en 4 de sus últimas 7 ediciones (fue campeón en 3), entre ellas, la del 2018, que fue, en cierto punto, el inicio del proceso de Lionel Scaloni.

En síntesis