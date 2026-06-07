Chiquito Romero elogió a Santiago Beltrán luego de su debut en la Selección Argentina: “Las cosas van por buen camino”

El ex arquero de la Albiceleste le dedicó unas palabras al golero de River que ingresó en el amistoso ante Honduras.

Tras su primer semestre como arquero titular de River, Santiago Beltrán logró transformarse rápidamente en una de las figuras del equipo comandado por Eduardo Coudet y esto le valió su convocatoria a la Selección Argentina, en donde hizo su estreno absoluto en el amistoso ante Honduras, que terminó en victoria 2 a 0.

Referido al gran momento que está atravesando el golero de 21 años, Sergio ‘Chiquito’ Romero, el arquero con más partidos en la historia de la Albiceleste, habló en la transmisión de LPF Play, en donde lo llenó de elogios y destacó su rendimiento para quedarse con el puesto por encima de Franco Armani.

“Es impresionante lo de Beltrán. Ha demostrado en River que no le costó en un arco tan pesado. Hizo un gran trabajo reemplazando a Franco, ni más ni menos. Si tiene unos minutos es importante”, inició el ex arquero de Boca sobre el rendimiento de Beltrán.

Siguiendo por la misma línea, destacó que será importante para el juvenil su presencia como sparring en los entrenamientos de la Albiceleste para el Mundial: “El hecho de estar acompañando a la Selección en un Mundial te da la tranquilidad de que las cosas van por buen camino”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Romero le dedica unas palabras de elogio a Beltrán. Semanas atrás, en diálogo con AFA Play, también destacó su presente. “El arco está completamente cubierto, y lo bueno es que con la aparición de Beltrán sabemos que comenzaron a salir nuevos arqueros que no estaban en la órbita. Todos pensábamos que no había algo más”, soltó.

El posteo de Santiago Beltrán tras su debut con la Selección Argentina

En su cuenta oficial de Instagram el arquero publicó un posteo en el que se mostró feliz por hacer su estreno con la Albiceleste. “Muy feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de debutar con la selección!!”, escribió, junto a una serie de fotos suyas a lo largo del encuentro.

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