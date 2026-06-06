Chiquito Romero se lanza como comentarista: debuta hoy en Argentina vs. Honduras

El ex arquero se estrenará en la transmisión del encuentro de la Albiceleste este sábado a partir de las 21. Dónde escucharlo.

Meses después de haber anunciado su retiro como futbolista profesional, Sergio Romero arranca una nueva etapa de su vida como comentarista. Chiquito dirá presente en la transmisión del amistoso entre la Selección Argentina y Honduras previo al Mundial 2026.

El ex arquero de Racing, Boca y la Albiceleste saldrá al aire por la plataforma LPF Play, una de las encargadas de transmir el compromiso de los de Lionel Scaloni. Será su primera experiencia del otro lado de la línea de cal luego de su último paso como futbolista en Argentinos Juniors.

Chiquito Romero comentará junto a Martín Flores, mientras que el relator de la señal será Cristian Pagliaro. LPF Play será una de las tres alternativas para seguir el compromiso, junto con Telefé y TyC Sports.

El nacido en Bernardo de Irigoyen es una palabra más que autorizada en el universo de la Selección Argentina, camiseta que representó en 96 oportunidades, siendo quien más veces se paró bajo los tres palos de la Albiceleste. Además, jugó dos Copas del Mundo: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Chiquito Romero quiere ser entrenador

Días atrás, en diálogo con AFA Estudio, Romero declaró que no extraña su vida como jugador: “No volví a tocar una pelota. Quiero ser técnico, no quiero correr, si me entreno solamente es para estar bien físicamente. No necesito ningún partido homenaje. Tampoco me siento que me falta algo“.

“Si me invita un amigo a jugar al fútbol no voy. Ya me han invitado y he dicho que no. La verdad es que no extraño nada tampoco. Muchos amigos me preguntaron por qué no puse nada en Instagram y es porque no tengo la necesidad de cerrar ninguna etapa ni de abrir una nueva”, remarcó.

Publicidad

¿Dónde ver amistoso de Argentina?

El encuentro del equipo de Lionel Scaloni comenzará a las 21 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de Telefé, TyC Sports y LPF Play.

Una vez completado el duelo de este sábado ante Honduras, la Selección Argentina disputará un último partido amistoso de preparación el próximo martes 9 de junio ante Islandia, desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

El estreno de Argentina en el Mundial será una semana después de su último amistoso, el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.