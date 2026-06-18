En pleno Mundial, Dibu Martínez va por un récord histórico de Chiquito Romero en la Selección Argentina

La Selección Argentina empezó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. El pasado martes, ante una multitud en Kansas City, los dirigidos por Lionel Scaloni superaron por 3 a 0 a Austria y encaminaron su clasificación a los 16avos de final. Dibu Martínez tuvo una correcta actuación en un encuentro en el cual no fue exigido, pero así y todos mostró solidez, buen juego de pies y logró mantener la valla en cero.
En ese aspecto, Dibu Martínez buscará superar a Chiquito Romero, que es quien más vallas invictas tiene en la historia de la Selección Argentina. El ex arquero de Boca y Racing cerró su carrera con 47 en 96 partidos jugados, mientras que Dibu acumula 42 en 60.
Chiquito Romero en el Mundial 2014. (Foto: Getty).
Martínez puede llegar a superar a Romero en esta Copa del Mundo ya que tiene la posibilidad de disputar siete partidos más, siempre y cuando la Albiceleste sea como mínimo semifinalista. Por lo pronto, tiene asegurados dos más: ante Austria y Jordania por la fase de grupos.
¿Qué dijo Emiliano Martínez tras el debut ante Argelia?
El arquero dialogó con la prensa y afirmó: “¿Candidatos, nosotros? No, amigo. ¿Vos viste lo que es el Mundial, todo lo que está pasando? Lo único que podemos decir es que vamos a pelear. Ellos presionaron arriba. Traté de estirar la defensa y buscar a Lautaro (Martínez) adelante para no poner a los defensores o a los mediocampistas en aprietos. Busqué saltear líneas. Intenté ayudar en lo que pude”.
Además, se refirió al proceso de recuperación de la lesión en la mano: “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha“.
DATOS CLAVE
- La Selección Argentina venció 3 a 0 a Austria en el Mundial 2026.
- El arquero Dibu Martínez suma 42 vallas invictas en 60 partidos jugados.
- El exfutbolista Chiquito Romero lidera el historial con 47 vallas invictas.