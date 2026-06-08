Los últimos 5 jugadores que fueron desafectados de la Selección Argentina en un Mundial

Con Balerdi como el último en ingresar a la lista, ya son cinco los futbolistas que quedaron fuera de la Copa del Mundo en sus últimas tres ediciones.

A poco más de una semana para el debut frente a Argelia en el Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tomó la decisión de desafectar de la lista de convocados a Leonardo Balerdi a causa de una lesión muscular.

Como consecuencia de esto, el defensor central de Olympique de Marsella no podrá estar presente en el certamen mundialista y se convirtió en el quinto jugador argentino en ser marginado de la lista a causa de una lesión en las últimas tres Copas del Mundo, desde Rusia 2018.

En primera instancia, para el Mundial 2018, Jorge Sampaoli sufrió dos bajas en el armado de la lista de 23 jugadores. La primera de ellas fue la de Manuel Lanzini, quien se rompió los ligamentos cruzados, y en su lugar fue llamado de último momento Enzo Pérez, que se destacaba en River.

Días después, Sergio ‘Chiquito’ Romero sufrió una lesión de rodilla entrenando con la Albiceleste, por lo que tampoco pudo participar de ese Mundial. Para reemplazarlo, el elegido fue Nahuel Guzmán, referente de Tigres de México, donde sigue jugando en la actualidad.

Para Qatar 2022 hay dos casos recordados, ya que los marginados de la lista de buena fe fueron Joaquín Correa y Nicolás González, debido a que ambos arrastraban lesiones musculares que no les permitieron estar al 100% en los días previos al debut contra Arabia Saudita.

En aquella oportunidad, los llamados a último momento, y que viajaron juntos rumbo a Qatar, fueron Ángel Correa, que en aquel entonces era el revulsivo de Atlético de Madrid, y Thiago Almada, que se destacaba en la MLS con la camiseta de Atlanta United.

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Finalmente, para este Mundial el marginado es Leonardo Balerdi. Tal como declaró Scaloni en conferencia de prensa, luego del amistoso frente a la Selección de Islandia determinarán quién será su reemplazante. Cabe destacar que podrá cambiar la lista hasta un día antes del partido contra Argelia.

El caso de Nery Pumpido en Italia 1990

Uno de los casos de cambio de lista más recordados en la Selección Argentina se dio en el Mundial de Italia 1990, con la particularidad de que el certamen ya se estaba desarrollando. En la fecha 2 de la fase de grupos, Nery Pumpido, arquero titular del equipo de Bilardo, se rompió la tibia y peroné en la victoria ante la URSS por 2 a 0.

Ante esta situación, el campeón del mundo en México 1986 fue desafectado de la convocatoria y como tercer arquero ingresó Ángel Comizzo, que estaba en River. Como titular a lo largo del Mundial quedó Sergio Goycochea, héroe en la tanda de penales de cuartos de final y semifinales.

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