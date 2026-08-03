Boca recupera a dos futbolistas y Arruabarrena diagrama el equipo para enfrentar a Estudiantes

Este miércoles el Xeneize muda la localía al Tomás Adolfo Ducó porque trabaja en el resembrado del césped de La Bombonera.

Este miércoles, Boca enfrenta a Estudiantes de La Plata por el partido postergado correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, hará de local en la cancha de Huracán, debido a que La Bombonera está en pleno trabajo de resembrado del césped. En ese contexto, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles y podría recuperar dos futbolistas.

El Xeneize no atraviesa un buen momento y solo sacó 1 de 6 puntos posibles en el campeonato doméstico. En el estreno perdió 3-0 ante Riestra y este domingo igualó 2-2 contra Newell’s, por lo que todavía no conoce la victoria en el certamen y empieza a preocupar su posición en la tabla de posiciones y también en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

La Bombonera y el Tomás Adolfo Ducó. (IA)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, este lunes Tomás Belmonte y Carlos Palacios hicieron trabajos con pelota. De esta manera, ambos futbolistas entraron en la recta final de sus respectivas recuperaciones y están cada vez más cerca de sus regresos. Eso sí, todavía no entrenaron a la par de sus compañeros, lo que sería el próximo paso de ambos.

Cabe recordar que Toto sufrió un esguince leve en el tobillo derecho, mientras que el chileno padecía molestias en el músculo pectíneo de su pierna derecha. Mientras los dos jugadores realizan todo lo necesario para dejar atrás sus cuestiones físicas, el Vasco empieza a tenerlos en cuenta de cara al futuro inmediato, ya que están bien considerados.

Carlos Palacios y Tomás Belmonte, futbolistas de Boca. (Getty Images)

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Por otro lado y ya pensando en Estudiantes, Arruabarrena no hará muchos cambios. El objetivo está claro, Boca debe ganar en el Torneo Clausura y es por eso que pondrá la mayor cantidad de titulares posibles, a pesar de la seguidilla de partidos que atraviesa. Sin embargo, en estas horas se evaluará las evoluciones de cada futbolista y luego decidirá la formación.

Así las cosas, todo indica que el equipo titular que prepara el cuerpo técnico para medirse ante el Pincha en el Tomás Adolfo Ducó sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)