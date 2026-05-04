La chicana del Loco Díaz al recordar su rol en el descenso de River: “Ya gané un par de partidos acá”

Este domingo, Atlético Tucumán venció 1-0 a River por la última fecha del Torneo Apertura 2026, en la que no se jugaba nada ya que no tenía chances de clasificar a los octavos de final. Sin embargo, el Decano se impuso por la mínima y consiguió tres puntos claves para la permanencia. Lo llamativo fue que Leandro Díaz protagonizó una picante chicana luego de consumar el triunfo.

En un partido apático y con muy pocas situaciones de cara a los arcos, el conjunto del interior logró llevarse una victoria de Núñez ante un desconocido y desprolijo Millonario, que se fue silbado por los hinchas. Bajo ese panorama, el Loco rompió el silencio al término del encuentro y deslizó una frase que le sumó pimienta al clima que se vivía tras la derrota del elenco local.

Leandro Díaz, delantero de Atlético Tucumán. (Getty Images)

Lo cierto es que, luego del triunfo, el atacante fue consultado por una periodista de ESPN sobre qué significa ganar en el Estadio Monumental. “Ya gané un par de partidos acá, así que… Ja“, deslizó Díaz a modo de chicana en una primera instancia. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Es un partido más, son tres puntos“, sentenció el Loco ante el micrófono.

De esta manera, se encargó de recordar que convirtió el gol agónico que condenó a River a jugar la Promoción en 2011, que derivó en el descenso. En aquella última fecha del Clausura, marcó el 2-1 definitivo en el tiempo adicional y obligó al Millonario a disputar el mano a mano contra Belgrano de Córdoba, que días más tarde significó un antes y un después en el fútbol argentino.

Leandro Díaz le anotó a River por la fecha 19 del Clausura 2011.

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Sin ir más lejos, en 2024 hizo una increíble confesión al respecto de esa jornada que aún sigue en la retina de los fanáticos del fútbol: tenía puesta la camiseta de Boca. Aunque suene insólito, fue real y él mismo lo reveló. “Sí, tenía la de Boca pero menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total”, contó en una entrevista con ESPN, ya 13 años más tarde del acontecimiento.

Sin embargo, este domingo también se acordó de los hinchas de Atlético Tucumán y la importancia de sumar un triunfo pensando en la permanencia. “Nosotros los necesitábamos. Fuimos un desastre todo el torneo, entonces había que ganar ahora“, expresó el Loco. Luego, también sostuvo: “No es ni siquiera para nosotros, es para la gente que sufrió todo el torneo“.

"YA GANÉ UN PAR DE PARTIDOS ACÁ, ASÍ QUE…"



😎 El Loco Díaz, reconocido hincha de Boca y autor de un gol con Lanús en el Monumental que condenó a River a la promoción, habló sobre lo que significa el triunfo del Deca ante el Millo



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