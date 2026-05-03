Chacho Coudet tuvo una fuerte autocrítica por la derrota de River: “La actuación fue malísima”

En el Estadio Monumental, River Plate cayó por la mínima este domingo ante Atlético Tucumán en el marco de la dilatada Fecha 9, la última en disputarse en la primera fase del Torneo Apertura 2026. Renzo Tesuri fue el autor del único gol del encuentro en Núñez.

A pesar del decepcionante resultado, el Millonario se clasificó a los octavos de final en la segunda posición de la Zona B. Este lunes se conocerá a su rival en la próxima instancia, aunque el equipo de Eduardo Coudet se fue silbado por sus hinchas tras esta incómoda derrota como local.

En conferencia de prensa, Chacho se mostró autocrítico por el nivel de juego de sus dirigidos: “Creo que fue el peor partido desde que estoy acá. La actuación fue malísima. Nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera. No hemos jugado bien”.

Y se extendió detallando lo que pretende de su equipo: “Hablamos muchas veces de la competencia interna, que es necesaria, de tratar de estar lo más parejo posible. No lo podemos lograr. Lo de hoy no me gustó, sobre todo las sensaciones que hemos transmitido. El máximo responsable soy yo”.

Primer analisis del entrenador de River tras la derrota en el Monumental. 🗣️❌ pic.twitter.com/GtbcoSmmkE — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 4, 2026

“No he podido lograr hoy lograr buenas cosas con el equipo. Tenemos que generar de adentro hacia afuera. Hoy han generado muchísimo más de afuera hacia adentro. No es para quedar bien con la gente. Estamos muy en deuda hoy con nuestra gente”, añadió el DT.

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Y comentó qué quiere ver en la cancha: “Quiero que el equipo juegue bien al fútbol. Cuando pasa todos nos damos cuenta. Quiero que sea un equipo que vaya de la mano de la historia de River. Ser un equipo ofensivo, que juegue bien al fútbol, dinámico, técnico, a eso le llamo jugar bien al fútbol”.

Coudet explicó por qué Kevin Castaño está marginado en River

Castaño, marginado en River. (Foto: Getty)

“Están todos tenidos en cuenta. Después es una competencia deportiva. Indudablemente siento que hay otros con mejor nivel. Acá no hay misterio de nada, sino diría que este jugador no juega más conmigo. Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie”, contó Coudet.

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River conocerá a su rival este lunes

Este lunes se cerrará la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026. A pesar de la derrota, el Millonario se aseguró el segundo puesto de la Zona B, por lo que enfrentará al séptimo de la Zona A en los octavos de final del certamen.

Hasta el momento, San Lorenzo sería el rival en el arranque de los Playoffs. Sin embargo, Defensa y Justicia mantiene una chance de enfrentar a los de Coudet, si es que derrota por dos goles o más a Gimnasia de Mendoza como visitante.

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026

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