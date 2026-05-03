Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la clasificación de Racing

Este domingo la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la reprogramada fecha 9 del Torneo Apertura, la cual terminó cumpliendo el rol de cierre de la fase regular. Con una jornada maratónica de seis partidos, las tablas comenzaron a tomar su forma definitiva y se delimitaron nuevos clasificados a los playoffs, en una tarde cargada de definiciones en ambas zonas.

La acción se abrió en Mar del Plata con un duelo de contrastes: en Mar del Plata, Independiente Rivadavia, líder de la Zona A, empató 1-1 frente a Aldosivi, que finalizó penúltimo.

Más tarde, cuatro partidos en simultáneo terminaron de definir los últimos boletos a los Playoffs en la Zona B. Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso 2-0 ante Argentinos Juniors, mientras que Belgrano goleó 4-0 a Sarmiento de Junín para que ambos aseguren su clasificación. En Avellaneda, Racing y Huracán igualaron 0-0 en un resultado que benefició a ambos, sellando su pase a la siguiente instancia. Por su parte, Tigre no pudo cumplir con su objetivo: empató 1-1 ante Rosario Central en Arroyito y, obligado a ganar, quedó eliminado de la competencia.

Sin embargo, la sorpresa del día se dio en el último partido: Atlético Tucumán sorprendió en el Monumental y derrotó 2-1 a River. Si bien el resultado no alteró significativamente la tabla, dejando segundo al Millonario, el Decano bajó la persiana rompiendo una racha de más de 400 días sin ganar de visitante.

La fecha se completará este lunes con los últimos tres encuentros de la fase regular, los cuales terminarán de confirmar el cuadro definitivo de Playoffs y darán paso a la etapa de eliminación directa.

Así está la tabla del Torneo Apertura

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Cómo están los cruces de Playoffs del Torneo Apertura

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes – Racing

Argentinos Juniors – Independiente

River – San Lorenzo

Vélez – Gimnasia LP

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Lado derecho del cuadro