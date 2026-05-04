El semestre se le está haciendo largo a River. Luego de un 2025 para el olvido, el Millonario inició 2026 con Marcelo Gallardo en el banco y los resultados acompañaron las dos primeras fechas, pero después comenzó la irregularidad habitual y el Muñeco dejó su cargo. Eduardo Coudet lo reemplazó y tuvo un buen arranque, especialmente desde los resultados, aunque sin encontrar el juego deseado.

Desde que el Chacho asumió como entrenador de River no fueron muchos los futbolistas que tuvieron un nivel destacado, aunque algunos se destacaron por sobre sus compañeros. Santiago Beltrán, Marcos Acuña, Fausto Vera y Sebastián Driussi son algunos de los ejemplos, aunque justamente estos últimos dos se ausentaron de los últimos cuatro partidos por distintas lesiones.

Vuelven Driussi y Vera

En la conferencia de prensa posterior a la caída ante Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, a Eduardo Coudet le consultaron por los jugadores lesionados y el Chacho comunicó una buena noticia para los hinchas de River: “Mañana (hoy lunes) Driussi y Vera van a entrenar a la par y los vamos a recuperar. Nos costó reemplazarlos. Vamos a llegar bien y completos a los playoffs”.

Sebastián Driussi lleva 6 goles en 14 partidos en 2026. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a River?

Inicia una semana clave para River: el jueves visitará a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y una victoria podría dejarlo muy bien parado pensando en terminar primero en su zona y evitar tener que jugar playoffs contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Por otro lado, se estima que será el domingo 10 de mayo el duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro será en el Estadio Monumental y todo indica que el rival será San Lorenzo, aunque si Defensa y Justicia golea será el Halcón.

Publicidad

DATOS CLAVE