Pese a la derrota, los hinchas de River rescataron a un futbolista: “Va a ser de los mejores del mundo”

River en general y Eduardo Coudet en particular necesitan que el semestre se termine lo más rápido posible. Quedan objetivos importantes ante de que eso suceda: clasificar como primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana y ganar el Torneo Apertura, pero con el escaso nivel de juego que muestra no va a ser tarea sencilla.

El pasado domingo, River recibió a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental en el duelo postergado de la fecha 9. Los de Eduardo Coudet saltaron a la cancha sabiendo que con la derrota de Argentinos Juniors y el empate de Rosario Central, nadie le iba a quitar el segundo puesto en la Zona B.

El partido de River fue lapidario. Pases para atrás permanentemente, pocos jugadores se mostraban para recibir la pelota e ir al frente, se generaron muy pocas situaciones de gol concretas. El visitante golpeó en el momento justo, aguantó el resultado y se llevó los 3 puntos luego de superar al Millonario por 1 a 0 en el Estadio Monumental.

El único que se salvó de la crítica

Los hinchas de River están agotados y la paciencia se termine. Fue un semestre muy duro y el 2025 tampoco había sido bueno, por lo que la reprobación está a la orden del día. Pero hubo un jugador que se salvó de toda la crítica y fue Santiago Beltrán, el arquero que hasta hace unos meses se desempeñaba en Reserva y difícilmente se iba a imaginar que iba a tener este 2026 tan positivo como arquero de Primera.

Santiago Beltrán ante Atlético Tucumán. (Foto: Getty).

La lesión de Armani hizo que Beltrán tenga que defender el arco del Millonario y desde entonces se fue ganando el cariño de los hinchas. Ante Atlético Tucumán fue ovacionado en la previa -venía de atajar un penal clave ante Bragantino en la semana- y contra el Decano tuvo muy buenas respuestas.

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Por tal motivo, en las red social X -ex Twitter- fueron muchos los usuarios que destacaron su partido ante Atlético Tucumán. Los hinchas valoraron sus intervenciones, le quitaron responsabilidad en el gol de la visita y dejaron en claro que él fue el único que estuvo a la altura. Aunque también hubo quienes destacaron lo que hizo Marcos Acuña.

El apoyo de los hinchas a Beltrán

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