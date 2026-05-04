La presencia de Julián Alvarez vs. Arsenal por Champions League no está confirmada

Atlético de Madrid viajó a Londres, en donde este martes jugará su partido por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League contra el Arsenal, con una duda principal: la presencia de Julián Alvarez. La Araña sufrió un esguince de tobillo de grado 1 en el choque de ida que se disputó en el Estadio Metropolitano, razón por la que está entre algodones.

Si bien Diego Simeone dijo que no imagina al delantero de la Selección Argentina perdiéndose el encuentro decisivo ante los Gunners, es un hecho que no llega al 100 por ciento en lo físico. Por tal motivo, el Cholo lo analizará hasta último momento para saber si está en condiciones, por más mínimas que sean, para ser parte del once inicial.

Lo mismo se aplicará con Giuliano Simeone y Alexander Sorloth. Ambos arrastran distintas dolencias y, al igual que Julián Alvarez, descansaron el último fin de semana mientras sus compañeros afrontaron el compromiso de la jornada 34 de LaLiga frente al Valencia en Mestalla (fue triunfo colchonero por 2 a 0 gracias a los tantos de Iker Sierra y Miguel Llorente).

Por otro lado, tanto Pablo Barrios como Nicolás González se quedaron en Madrid trabajando en la recuperación de sus molestias. En el caso del ex Argentinos Juniors se le diagnosticó una período de reposo de entre 3 y 4 semanas, por lo que apunta a llegar a la posible final de la Champions League pautada para el 30 de mayo en Budapest.

Atlético de Madrid y el recuerdo reciente de la goleada que sufrió 4 a 0 con el Arsenal

La última vez que el Atlético de Madrid pasó por el Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal fue el 21 de octubre del año pasado por la Fase de Liga de la actual UEFA Champions League. El conjunto inglés pasó por arriba al español con un contundente 4 a 0. Los goles los marcaron Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyokeres en dos ocasiones.

El once de Atleti aquel día fue con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, José María Giménez, Robin Le Norman y David Hancko en una línea de cuatro defensores; en el medio Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nicolás González; y adelante el binomio conformado por Julián Alvarez y Alexander Sorloth.

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