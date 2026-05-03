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Fútbol argentino

Atlético Tucumán dio el golpe y venció a River en el Monumental

Con gol de Tesuri, el Decano apeló al orden y se impuso 1-0 para reencontrarse con la victoria en condición de visitante luego de más de 400 días sin hacerlo.

River y Atlético Tucumán chocan en el Monumental.
© GettyRiver y Atlético Tucumán chocan en el Monumental.

En lo que prometía ser una jornada sin sobresaltos, River sufrió un inesperado cachetazo y cayó 1-0 frente a Atlético Tucumán en el Monumental. Por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, el Millonario fue sorprendido por el gol de Renzo Tesuri en la primera etapa. Con este triunfazo, el Decano logró quebrar una pesada racha de más de 400 días sin poder ganar en condición de visitante.

Más allá del lógico malestar que expresaron los hinchas mediante murmullos por el flojo nivel, este tropiezo no altera el destino de River en el certamen, que ya tenía abrochado el segundo puesto de la Zona B junto a su boleto a los playoffs. Por el lado del equipo drigido por Julio Falcioni, pese a haber llegado eliminado a esta instancia, consiguió despedir el semestre con una sonrisa.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Atlético Tucumán dio el golpe en el Monumental y venció 1-0 a River por el Torneo Apertura. El Decano regresó a la victoria de visitante después de más de 400 días. 

46'ST: último cambio en River

Freitas entró por Bustos

45'ST: Cambio en Tucumán

Brondo ingresó por Díaz.

Se adicionaron siete minutos

El partido se jugará hasta los 52'. 

43'ST: ¡SE SALVÓ RIVER!

El Decano la jugó adentro tras un centro al segundo palo y Moreno impidió que el Loco Díaz la empuje sobre la línea. 

42'ST: Amarilla en River

Páez fue amonestado por reclamar una falta a favor de Tucumán. 

36'ST: River va con todo lo que tiene

El Millonario juega forzado, adelanta líneas y busca la forma de desordenar al rival para encontrar espacios. 

27'ST: Intentó Rivero

El defensor conectó con la cabeza un preciso centro de Juanfer que se fue por encima del travesaño. 

26'ST: "Movete, River, movete..."

Los hinchas expresaron su fastidio por el resultado y le piden respuestas al equipo. 

23'ST: Cambio en Tucumán

Suso se retiró por una lesión en su rodilla, en su lugar ingresó Vallejo. 

21'ST: ¡TRAVESAÑO DE RIVER!

Salas cabeceó dentro del área y el poste evitó el empate. 

20'ST: Cambio en River

Juanfer Quintero ingresó por Galván. El colombiano vuelve a sumar minutos tras superar un desgarro.

19'ST: Leve mejora en River

El Millonario empezó a encontrar respuestas mediante la gambeta de Kendry y Pereyra. 

18'ST: Coudet le pidió aliento al Monumental

Ante los murmullos y fastidio que bajan de las tribunas debido al resultado y el flojo rendimiento de River, el Chacho miró a los hinchas con gestos de disculpas y aliento.

11'ST: ¡LO TUVO KENDRY!

El ecuatoriano recibió solo en el área tras una gran habilitación de Pereyra, pero Ingolotti reaccionó rápido para tirarse abajo a su derecha y desviarla. 

7'ST: Amarilla en Tucumán

Godoy fue amonestado por un agarrón sobre Rivero

1'ST: ¡PEREYRA SE PRESENTÓ EN EL PARTIDO!

El pibe se animó, eludió a dos rivales y abrió el pie para que su remate se vaya rozando el palo izquierdo de Tucumán.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

River y Atlético Tucumán ya juegan el complemento de su partido en el Monumental. 

Coudet mete tres cambios

Kendry Páez, Maximiliano Salas y Lautaro Pareyra ingresaron por Ruberto, Subiabre y Meza.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

River se va al entretiempo perdiendo 1-0 con Atlético Tucumán. 

45'PT: ¡BELTRÁN SALVÓ A RIVER!

El arquero le sacó el segundo al Loco Díaz al achicarle de forma espléndida cuando quedó mano a mano frente al arco. 

41'PT: Amarilla en Tucumán

Vega fue amonestado por un dura entrada sobre Galván en mitad de cancha. 

38'PT: Subiabre casi aprovecha un blooper de Tucumán

Ingolotti salió fuera del área para cortar un pase largo y terminó chocando con un compañero. En el rebote, el delantero de River intentó meterla por arriba para aprovechar el arco vacío, pero no estuvo fino de puntería. 

34'PT: Tucumán se refugia y River insiste

Pese al gol del Decano, la tendencia no cambia: los de Falcioni apelan al orden y se dedica a estorbar de forma compacta. Ante esto, el Millonario busca destrabar el cerrojo que presenta el arco de Ingolotti.

26'ST: ¡SALVA INGOLOTTI!

El arquero de Tucumán voló a su palo izquierdo para quitarle un zurdazo de media vuelta a Ruberto. Era el empate del River.

18'PT: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Nicola dejó pagando a Pezzella y envió un centro al segundo palo que Nicola conectó de manera defectuosa, permitiendo que Tesuri aparezca en el medio del área para enviarla al fondo del arco. 

14'PT: Meza estuvo cerca de convertir en su regreso

El volante, de buen inicio, apareció dentro del área para aprovechar un rebote que terminó impactando en el cuerpo de un defensor rival. 

9'PT: Avisó Atlético Tucumán

Laméndola armó una excelente jugada individual por izquierda, dejó a varios en el camino y jugó con Tesuri. El capitán controló y sacó un débil remate que terminó dentro del arco tras desviarse en un adelantado Loco Díaz.

6'PT: Buen inicio de River

El Millonario armó una correcta triangulación sobre la derecha y Bustos envió por encima del travesaño un remate lejano con la zurda. El equipo se muestra con movilidad e intenso.

5'PT: River no tardó en imponer condiciones

El Millonario se hizo rápidamente dueño de la pelota, mientras que Tucumán intenta ser ordeando y lo espera en campo propio.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

River y Atlético Tucumán ya se enfrentan en el Monumental.

¡SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

River y Atlético Tucumán ya están en el césped del Monumental. 

¡FORMACIÓN DEFINIDA EN EL DECANO!

Ingolotti; Villa, Ferreira, Suso, Galván; Godoy, Tesuri, Vega, Laméndola; Nicola y Díaz.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN RIVER!

Beltrán; Bustos, Pezzella, Rivero, Acuña; Moreno; Subiabre, Galván, Maxi Meza; Colidio y Ruberto. Sorprende Coudet con la titularidad del ex volante de Indepediente tras seis meses lesionado.

La terna arbitral del partido

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Ariel Penel
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Mariana De Almeida

Los convocados de Coudet

Franco Armani y Kevin Castaño, como ocurrió a la hora de viajar hacia Bragança Paulista, volvieron a ser desafectados por el Chacho. En defensa, Paulo Díaz quedó marginado por una por una molestia en el recto anterior del muslo izquierdo, mientras que Lucas Martínez Quarta fue preservado al encontrarse con cuatro tarjetas amarillas.
En el rubro de regresos, quien sí estará presente  luego de seis meses es Maximiliano Meza. Además, volverá Juan Fernando Quintero, que también era baja reciente por lesión. 

Posible alineación de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

Posible formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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