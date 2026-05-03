Atlético Tucumán dio el golpe y venció a River en el Monumental

En lo que prometía ser una jornada sin sobresaltos, River sufrió un inesperado cachetazo y cayó 1-0 frente a Atlético Tucumán en el Monumental. Por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura, el Millonario fue sorprendido por el gol de Renzo Tesuri en la primera etapa. Con este triunfazo, el Decano logró quebrar una pesada racha de más de 400 días sin poder ganar en condición de visitante.

Más allá del lógico malestar que expresaron los hinchas mediante murmullos por el flojo nivel, este tropiezo no altera el destino de River en el certamen, que ya tenía abrochado el segundo puesto de la Zona B junto a su boleto a los playoffs. Por el lado del equipo drigido por Julio Falcioni, pese a haber llegado eliminado a esta instancia, consiguió despedir el semestre con una sonrisa.