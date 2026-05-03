Franco Colapinto avanzó al séptimo lugar en el Gran Premio de Miami tras una dura sanción a Leclerc

El magnífico fin de semana, fue aún mejor de lo que parecía. Algunas horas más tarde de que haya finalizado el Gran Premio de Miami, se dio a conocer una durísima sanción contra Charles Leclerc por una peligrosa maniobra sobre el final de la carrera. Así las cosas, Franco Colapinto pasó al séptimo lugar y tuvo su mejor desempeño desde su llegada a la Fórmula 1 en 2024.

Cabe recordar que el piloto argentino había terminado octavo, sellando una gran actuación durante toda la fecha en la ciudad estadounidense y sumando unidades para el campeonato. A su vez, el oriundo de Mónaco salió sexto luego de protagonizar un trombo y choque inusual cerca del final. Sin embargo, todo esto se modificó luego de la decisión de los comisarios de la FIA.

¡SUSTO EN EL FINA! ¡Trompo y choque de Leclerc contra el muro! El piloto de Ferrari pudo seguir y terminó sexto.



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Lo cierto es que, luego de investigar el acontecimiento en cuestión, Leclerc recibió 20 segundos de penalización. De esta manera, el europeo pasa del sexto al octavo lugar, cediendo su posición inicial a Lewis Hamilton. Las autoridades de la Fórmula 1 determinaron que la maniobra del corredor de Ferrari debía ser sancionada fuertemente, por lo que no tuvieron piedad para el anuncio.

Así las cosas, Colapinto pasó a la séptima posición en el Gran Premio de Miami 2026. A raíz de este suceso, es el mejor resultado de Franco en la Máxima, ya que nunca había conseguido llegar tan alto. Anteriormente, su pico había sido en Bakú 2024 en su segunda carrera en Williams Racing, ya que había alcanzado el octavo puesto, lo que había sido igualado en la tarde del domingo.

La sanción de la FIA a Charles Leclerc en el GP de Miami.

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En definitiva, Colapinto suma 6 puntos para el Campeonato de la Fórmula 1 y se posiciona mucho mejor en la lucha por el certamen de los pilotos. En el pasado, el argentino solo había cosechado dos unidades entre todas las jornadas ya disputadas, pero este magnífico rendimiento en Miami le permitió subir varios lugares en la tabla de posiciones que miran los mejores del mundo.

Campeonato de pilotos de la F1 2026