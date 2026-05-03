Kevin Castaño volvió a generar polémica con un posteo que luego borró tras otra derrota de River

En el cierre de la primera fase del Torneo Apertura 2026, River Plate recibió un cachetazo en el Estadio Monumental al caer por 1-0 ante Atlético Tucumán. A pesar de la derrota, el Millonario está clasificado para los octavos de final, que llegan en un momento incómodo del equipo.

Es que el plantel comandado por Eduardo Coudet se retiró del campo entre silbidos de sus hinchas. Ahora, el combinado de Núñez piensa en la definición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en los octavos de final, ante San Lorenzo o Defensa y Justicia.

Mientras tanto, Kevin Castaño, marginado por Coudet en los últimos partidos, publicó una controversial historia tras el pitazo final que decretó la caída de sus compañeros ante el Decano tucumano. Minutos más tarde, borró ese contenido de su cuenta de Instagram.

Con un conjunto con los colores de River, sentado sobre unas escaleras y con emojis de batería, el mediocampista colombiano se manifestó en medio del tenso momento con el entrenador, que no lo convocó en los últimos cuatro compromisos.

El volante le costó casi 14 millones de dólares al club de Núñez durante 2025, pero sus bajos rendimientos estuvieron lejos de justificar ese desembolso. Sus últimas actuaciones incluso lo marginaron de la convocatoria y Coudet decidió ni siquiera citarlo ante Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán.

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La incómoda situación de Castaño en River

A pesar de que el colombiano está más afuera que adentro del equipo, la importante inversión que significó hace que no sea fácil desprenderse de él. En el próximo mercado, el Millonario intentará venderlo, aunque sabe que es probable que no podrá recuperar todo el dinero. Otra opción sería enviarlo a préstamo para buscar revalorizarlo.

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