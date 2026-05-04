Boca hoy: los convocados ante Barcelona, la posible formación y el rival en octavos de final

Boca ultima detalles para visitar a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo trascendental para la tabla de posiciones. Claudio Úbeda ya anunció los convocados y prepara el equipo titular para el partidos.

La posible formación de Boca vs. Barcelona de Ecuador

En primer lugar, cabe aclarar que Adam Bareiro está suspendido luego de haber sido expulsado ante Cruzeiro por doble amonestación cerca del final del primer tiempo. Con ese panorama sobre la mesa, el entrenador debe decidir quién será el reemplazante para acompañar a Miguel Merentiel en la zona ofensiva, en un partido clave para recuperar el liderazgo absoluto de la zona.

Lo cierto es que, de cara al encuentro ante Barcelona de Ecuador, Úbeda tiene una duda: Milton Giménez o Exequiel Zeballos. Si bien está a las claras que son delanteros de características muy diferentes entre sí, ambos pelean por un lugar en la formación inicial. Conocé el resto de la formación titular de Boca por la Copa Libertadores…

Milton Giménez y Exequiel Zeballos, delanteros de Boca. (Getty Images)

Los convocados de Boca ante Barcelona de Ecuador

Este domingo, Claudio Úbeda entregó la lista de convocados para este duelo. El Sifón citó a 24 futbolistas para este cruce trascendental en la pelea por la clasificación a los octavos de final de la cita internacional. El club de la Ribera viajará con una sensible baja, la de Adam Bareiro. Por doble amarilla, el paraguayo fue expulsado ante Cruzeiro.

De esta manera, solo hay una modificación en la lista con respecto a la delegación que viajó a Santiago del Estero para la victoria por 2-1 ante Central Córdoba en el Torneo Apertura. Es la inclusión de Fernando Rodríguez, el tercer arquero ante la lesión de Agustín Marchesín.

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Los convocados de Boca vs. Barcelona de Ecuador.

El rival de Boca en octavos de final del Torneo Apertura

Luego de hacer los deberes y cerrar la fase regular con una sonrisa en Santiago del Estero, el fin de semana de Boca se redujo a la tranquilidad del sillón. Con los tres puntos en el bolsillo frente a Central Córdoba, el Xeneize solo debía sentarse a mirar de reojo los televisores para esperar resultados ajenos que le permitan conocer su destino en los Playoffs. Y durante la tarde de este domingo, el panorama comenzó a despejarse por completo.

Al quedar virtualmente posicionado en el segundo escalón de la Zona A, el reglamento marca que el cruce de octavos de final en La Bombonera debe darse ante el séptimo de la Zona B. Y tras una definición de cuatro partidos en simultáneo que sentenciaron los últimos puestos de dicho grupo, el boleto rumbo a La Boca quedó en manos de Huracán, salvo que ocurra algo inesperado.