River hoy: el único jugador respaldado por los hinchas y los dos regresos que ilusionan

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 4 de mayo, el día después de caer ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura. El único futbolista que rescataron los hinchas, quién será el rival de octavos de final, Coudet explicó la situación de Kevin Castaño y quiénes son los dos jugadores que regresarán tras sus lesiones.

El único que se salvó en la derrota ante Atlético Tucumán

Los hinchas de River están agotados y la paciencia se termina. Fue un semestre muy duro y el 2025 tampoco había sido bueno, por lo que la reprobación está a la orden del día. Pero hubo un jugador que se salvó de toda la crítica y fue Santiago Beltrán, el arquero que hasta hace unos meses se desempeñaba en Reserva y difícilmente se iba a imaginar que iba a tener este 2026 tan positivo como arquero de Primera.

La lesión de Armani hizo que Beltrán tenga que defender el arco del Millonario y desde entonces se fue ganando el cariño de los hinchas. Ante Atlético Tucumán fue ovacionado en la previa -venía de atajar un penal clave ante Bragantino en la semana- y contra el Decano tuvo muy buenas respuestas.

Por tal motivo, en las red social X -ex Twitter- fueron muchos los usuarios que destacaron su partido ante Atlético Tucumán. Los hinchas valoraron sus intervenciones, le quitaron responsabilidad en el gol de la visita y dejaron en claro que él fue el único que estuvo a la altura. Aunque también hubo quienes destacaron lo que hizo Marcos Acuña.

El rival de octavos de final

River clasificó segundo en la Zona B del Torneo Apertura, por lo que su rival será el séptimo de la Zona A, que hasta el momento es San Lorenzo. Existe la posibilidad de que eso cambie este lunes por la tarde cuando Defensa y Justicia visite a Gimnasia de Mendoza. Si el Halcón gana por una diferencia mayor a dos goles, los de Varela serán los rivales del Millonario en octavos, sino se mantendrá el Ciclón. El encuentro, sea quien sea el rival, será en el Estadio Monumental.

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Coudet explicó qué pasa con Kevin Castaño

Kevin Castaño, la segunda compra más grande de la historia de la institución, no fue convocado para los duelos ante Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán. Por eso, su futuro en el club es una gran incógnita a pesar del importante desembolso de dinero por su ficha.

A Coudet le consultaron si va a volver a jugar o si ya está borrado para el resto de su ciclo al frente del Millonario. La respuesta fue contundente, dejando la puerta abierta a un regreso, aunque explicó que se encuentra lejos en la consideración con respecto al nivel que demuestra frente al de sus compañeros.

“Están todos tenidos en cuenta. Después es una competencia deportiva. Indudablemente siento que hay otros con mejor nivel. Acá no hay misterio de nada, sino diría que este jugador no juega más conmigo. Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie”, explicó Coudet.

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Kevin Castaño. (Foto: Getty).

Los dos regresos importantes

Desde que el Chacho asumió como entrenador de River no fueron muchos los futbolistas que tuvieron un nivel destacado, aunque algunos se destacaron por sobre sus compañeros. Santiago Beltrán, Marcos Acuña, Fausto Vera y Sebastián Driussi son algunos de los ejemplos, aunque justamente estos últimos dos se ausentaron de los últimos cuatro partidos por distintas lesiones.

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

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En la conferencia de prensa posterior a la caída ante Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, a Eduardo Coudet le consultaron por los jugadores lesionados y el Chacho comunicó una buena noticia para los hinchas de River: “Mañana (hoy lunes) Driussi y Vera van a entrenar a la par y los vamos a recuperar. Nos costó reemplazarlos. Vamos a llegar bien y completos a los playoffs”.

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