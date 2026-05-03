Todo prácticamente resuelto: los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Avanza la resolución de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, esa que había quedado postergada como consecuencia del paro diagramado por la AFA. Se trata de la última jornada antes de los octavos de final, por lo que se definen todos y cada uno de los clasificados para disputar dicha instancia.

En ese contexto, todo comenzó este sábado con la victoria a domicilio de Banfield por 2-1 sobre Barracas Central. Al mismo tiempo, en La Fortaleza, Lanús y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias y terminaron empatando 0-0. El plato fuerte llegó después, con el triunfo de Independiente por 2-1 en la cancha de San Lorenzo.

Cabe destacar que todo siguió en el estadio de Platense, donde Estudiantes de La Plata recuperó el primer puesto de la Zona A al imponerse por 2-0 contra el Calamar. En paralelo, Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba empataron 1-1, generando que el Tatengue siga con chances de clasificar y que el Matador consolide su buen momento.

Este domingo, la historia se inició en Mar del Plata, donde Aldosivi empató 1-1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo sensación del momento. Luego, Belgrano de Córdoba le propinó una abultada goleada por 4-0 a Sarmiento de Junín, al mismo tiempo que Gimnasia y Esgrima La Plata superó 2-0 a Argentinos Juniors.

Sin embargo, eso no fue todo. El domingo continuó con el vibrante empate 1-1 entre Rosario Central y Tigre en Arroyito y también con la paridad 0-0 entre Racing Club y Huracán, en medio de un clima picante. Por último, River Plate no pudo en el Estadio Monumental y cayó por 1-0 ante el muy golpeado Atlético Tucumán.

Cabe destacar que prácticamente todo está confirmado. Solamente, una abultada goleada de Vélez sobre Newell’s podría relegar a Boca al tercer lugar, mientras que un triunto de Defensa y Justicia podría dejar sin nada a Unión de Santa Fe y, si el mismo es por varios tantos, desplazar a San Lorenzo al octavo puesto. Instituto, directamente, necesita un milagro para meterse entre los clasificados.

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Casi con seguridad, Boca enfrentará a Huracán. (Foto: Getty)

Este lunes se cerrará la Fecha 9 del Torneo Apertura

17:00 – Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia

19:15 – Vélez vs. Newell’s

21:30 – Estudiantes (RC) vs. Instituto

Los cruces de octavos de final

Estudiantes (LP) vs. Racing

Boca vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia (LP)

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión

River vs. San Lorenzo

Argentinos vs. Lanús

Rosario Central vs. Independiente

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Las posiciones del Torneo Apertura