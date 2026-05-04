La única duda de Úbeda en la formación de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026

Este martes por la noche, Boca visita a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese sentido, Claudio Úbeda ultima detalles y ya planifica el equipo titular que estará desde el arranque a partir de las 21 horas en busca de un triunfo que acomode todo.

En primer lugar, cabe aclarar que Adam Bareiro está suspendido luego de haber sido expulsado ante Cruzeiro por doble amonestación cerca del final del primer tiempo. Con ese panorama sobre la mesa, el entrenador debe decidir quién será el reemplazante para acompañar a Miguel Merentiel en la zona ofensiva, en un partido clave para recuperar el liderazgo absoluto de la zona.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara al encuentro ante Barcelona de Ecuador, Úbeda tiene una duda: Milton Giménez o Exequiel Zeballos. Si bien está a las claras que son delanteros de características muy diferentes entre sí, ambos pelean por un lugar en la formación inicial. De hecho, los dos vienen de hacer un buen partido ante Central Córdoba, en el que cumplieron con creces en sus roles.

Sin ir más lejos, el propio Giménez se candidateó como titular y expresó: “Creo que me va a tocar el martes otra vez“. Esta declaración al término de la victoria en Santiago del Estero sorprendió a todos en el ambiente, al referirse a dicha posibilidad con varios días de antelación. Mientras tanto, el Changuito se limitó a gambetear dentro del campo de juego y a entrenar pensando en el cotejo.

Milton Giménez y Exequiel Zeballos, delanteros de Boca. (Getty Images)

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Luego, el arquero y la defensa salen prácticamente de memoria, ya que no hay incertidumbre alguna al respecto en estos últimos partidos. Además, el mediocampo contará con todos sus integrantes habituales, con la presencia estelar de Leandro Paredes como capitán. Por último, Merentiel será el dueño del ataque, en busca de retornar al gol por el ámbito internacional.

Así las cosas y salvo algún acontecimiento de última hora que obligue a modificar la estrategia planificada, la formación que prepara Úbeda para el duelo entre Boca y Barcelona es: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos.

El equipo titular de Boca. (Getty Images)

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