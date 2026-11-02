Defensa y Justicia vs. Independiente, por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Florencio Varela, el Halcón y el Rojo miden fuerzas con el objetivo en común de quedarse con tres puntos realmente importantes.

Este lunes, bajo la órbita de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia e Independiente se encuentran frente a frente en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela y con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Por un lado, el Halcón llega a este partido en la cuarta colocación de su zona y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar con una victoria de por medio. Paralelamente, viene de hacerse con tres puntos importantes al imponerse por 2-1 como visitante de Talleres de Córdoba.

Por el otro lado, el Rojo de Avellaneda cuenta con la necesidad imperiosa de quedarse con el triunfo para empezar a pensar en los octavos de final del certamen doméstico. Por su parte, viene de cosechar una dura caída por la mínima diferencia como local de Boca.

Las formaciones confirmadas

DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

INDEPENDIENTE: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josias Palais; Chimy Ávila.

La previa de Defensa y Justicia vs. Independiente

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La tabla de posiciones del Clausura