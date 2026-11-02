Defensa y Justicia vs. Independiente, por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Este lunes, bajo la órbita de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia e Independiente se encuentran frente a frente en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela y con el arbitraje de Sebastián Martínez.
Por un lado, el Halcón llega a este partido en la cuarta colocación de su zona y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar con una victoria de por medio. Paralelamente, viene de hacerse con tres puntos importantes al imponerse por 2-1 como visitante de Talleres de Córdoba.
Por el otro lado, el Rojo de Avellaneda cuenta con la necesidad imperiosa de quedarse con el triunfo para empezar a pensar en los octavos de final del certamen doméstico. Por su parte, viene de cosechar una dura caída por la mínima diferencia como local de Boca.
Las formaciones confirmadas
DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; Valentín Loza, Nazareno Roselli, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.
INDEPENDIENTE: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josias Palais; Chimy Ávila.