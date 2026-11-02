Alineaciones de Defensa y Justicia e Independiente para el duelo de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026

El Halcón y el Rojo se encuentran frente a frente en Florencio Varela buscando tres puntos realmente importantes en el Clausura.

Este lunes, en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia e Independiente se encuentran frente a frente con el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela como testigo y como escenario.

Por un lado, el Halcón llega a este partido en la cuarta colocación de su zona y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar con una victoria de por medio. Paralelamente, viene de hacerse con tres puntos importantes al imponerse por 2-1 como visitante de Talleres de Córdoba.

Por el otro lado, el Rojo de Avellaneda cuenta con la necesidad imperiosa de quedarse con el triunfo para empezar a pensar en los octavos de final del certamen doméstico. Por su parte, viene de cosechar una dura caída por la mínima diferencia como local de Boca.

Probables formaciones de Defensa y Justicia e Independiente

DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

INDEPENDIENTE: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo.

La previa de Defensa y Justicia vs. Independiente

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Las posiciones del Torneo Clausura