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Torneo Clausura

Alineaciones de Defensa y Justicia e Independiente para el duelo de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026

El Halcón y el Rojo se encuentran frente a frente en Florencio Varela buscando tres puntos realmente importantes en el Clausura.

Defensa y Justicia e Independiente, frente a frente.
© Prensa Defensa y JusticiaDefensa y Justicia e Independiente, frente a frente.

Este lunes, en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia e Independiente se encuentran frente a frente con el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela como testigo y como escenario.

Por un lado, el Halcón llega a este partido en la cuarta colocación de su zona y con la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar con una victoria de por medio. Paralelamente, viene de hacerse con tres puntos importantes al imponerse por 2-1 como visitante de Talleres de Córdoba.

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Por el otro lado, el Rojo de Avellaneda cuenta con la necesidad imperiosa de quedarse con el triunfo para empezar a pensar en los octavos de final del certamen doméstico. Por su parte, viene de cosechar una dura caída por la mínima diferencia como local de Boca.

Probables formaciones de Defensa y Justicia e Independiente

DEFENSA Y JUSTICIA: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

INDEPENDIENTE: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo.

La previa de Defensa y Justicia vs. Independiente

Las posiciones del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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