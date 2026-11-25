El combinado dirigido por Diego Placente llegó a estar en desventaja por dos goles, pero remontó y está en la siguiente instancia.

Gran muestra de carácter de la Selección Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente empató 3-3 con Dinamarca por la última fecha del Grupo C y clasificó como segundo a los 16avos de final.

La Albiceleste se había marchado al descanso con una desventaja de dos goles y estaba quedando último, pero en el complemento remontó gracias a los goles de Baroni, Policella y Alcaraz. Finalmente, Khatar le devolvió la paridad al partido y Argenina quedó igualado en puntos con Mozambique en el segundo puesto.

Argentina clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub-17 (@Argentina)

Ahora bien, como los de Placente vencieron al conjunto africano en la Fecha 2 del Grupo C, sacaron su boleto para la próxima instancia de manera directa. De esta manera, Australia avanzó como primero y Dinamarca quedó eliminado en el fondo.

El rival de la Selección Argentina Sub-17 todavía no está confirmado. Este jueves y viernes se terminarán de definir los grupos (clasifican los mejores terceros) para determinar cómo queda el cuadro de la Albiceleste.

Argentina vs. Dinamarca: minuto a minuto

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El polémico penal que le dieron a Dinamarca para el 1-0

Polémico penal y gol de Dinamarca



Luego de una revisión, el árbitro mantuvo su decisión y Noah Madsen desde los doce pasos marcó el 1-0 ante Argentina en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/478AsVV2HR — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

Con algo de fortuna: el 2-0 de Dinamarca contra Argentina

Dinamarca amplió la ventaja



El seleccionado europeo anotó el 2-0 frente a Argentina en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/jhsRvYJwKm — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

El gol de Baroni para el 2-1 de Argentina

¡DESCONTÓ ARGENTINA!



Baroni marcó y ahora la Albiceleste pierde 2-1 con Dinamarca en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/IvhxCglYke — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

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El gol de Policella para el 2-2 de Argentina

¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!! Policella marcó el 2-2 ante Dinamarca en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/2EczfHusVD — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

Otro golazo: el tanto de Alcaraz para el 3-2 de Argentina

¡GOLAZO DE ALCARAZ Y ARGENTINA LO DIO VUELTA!



A los 68', Alan Alcaraz puso el 3-2 de la Albiceleste sobre Dinamarca. pic.twitter.com/Z1BAMcrvfE — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

El gol de Khatar para el 3-3 de Dinamarca

Lo empató Dinamarca 🇩🇰



A los 77', Khatar puso el 3 a 3 ante Argentina. pic.twitter.com/TufNDTkZn2 — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

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Formaciones confirmadas de Argentina vs. Dinamarca

Argentina: Reigia; Pérez, Mendizábal, Giménez, Cardozo; Ortiz, Machuca, Escobar, Baroni; Policella y Alcaraz.

Dinamarca: Medina; Warming, Madsen, Poulsen; Wichmann, Jensen, Vestergaard, Holalam; Chukwuani, Sejdic y Manata.

Datos clave de la previa de Argentina vs. Dinamarca