El Xeneize recibe a la Lepra mendocina en La Bombonera para cerrar los octavos de final del Torneo Clausura.

Boca Juniors se enfrenta a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura en busca del último clasificado a los cuartos del certamen doméstico. El Xeneize llega a la cita como el segundo mejor clasificado de la Zona A, mientras que la Lepra mendocina arriba como el séptimo mejor de la Zona B.

A los 17 minutos y tras una revisión en el campo de juego, Luis Lobo Medina sancionó penal para Boca tras una mano dentro del área de Ezequiel Bonifacio. Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y no falló. Todo lo contrario, la clavó al ángulo para el 1-0 del Xeneize contra Independiente Rivadavia.

Como de costumbre, un penal para Paredes es sinónimo de gol y nada pudo hacer el guardameta visitante, Emmanuel Gómez Riga. Incluso después del susto en Barranquilla y tras días de especulación sobre si debía jugar o si era mejor que descansara, Paredes no dejó dudas. Bombazo arriba, imposible de atajar, y a festejar con su ya adoptado Topo Gigio. Boca sigue dulce.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! ¡LEANDRO PAREDES REMATÓ CON MUCHA FUERZA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN LOS 8VOS DEL #TORNEOCLAUSURA! ¡FESTEJO CON TOPO GIGIO PARA RIQUELME! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/UUpS9E3fNz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

La mano del penal

Hasta que Lobo Medina señaló el punto penal y sancionó la pena máxima, el Xeneize no lograba hacer pie en La Bombonera. El equipo de Berti empujaba y era incluso más protagonista que el dueño de casa.

Sin embargo, Boca no tuvo ni que patear al arco para encontrarse con una mano dentro del área. Quizás sea un reflejo del gran momento que atraviesa el Xeneize: cuando uno está tocado por la varita, no hay con qué darle.

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⚽ ¡HAY PENAL PARA BOCA! Lobo Medina fue a ver la jugada al VAR y decidió cobrar una mano de Bonifacio ante Independiente Rivadavia. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 https://t.co/s40OasfM2b — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2026

El rival de Boca o Independiente Rivadavia en cuartos

Los dos clubes llegan a la cita en La Bombonera conscientes de lo que está en juego y de quién los espera en la próxima instancia. El ganador del duelo entre el Xeneize y la Lepra mendocina se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final. Si se impone Boca, el partido se jugará en La Bombonera, mientras que, si gana Independiente Rivadavia, tendrá lugar en el Bosque.

El cuadro completo

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En síntesis