El Millonario ya piensa en el mercado de pases de cara al 2027 y ya tiene nombres sobre la mesa.

Bajo el interinato de Leonardo Ponzio, River Plate está enfocado en salvar el 2026 al intentar ganar el Torneo Clausura 2026 que le daría no solo un título, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Mientras tanto, la dirigencia piensa más allá.

Independientemente de lo que suceda en la recta final de este segundo semestre, se esperan grandes movimientos en Núñez durante el próximo mercado de pases. Por eso, uno de los grandes nombres del fútbol argentino ya está en carpeta del Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, River abrió conversaciones por Álex Arce, de enorme año con la camiseta de Independiente Rivadavia. El paraguayo mostró uno de los mejores rendimientos en la temporada y se posicionó entre los máximos artilleros.

El atacante de 31 años, con pasado en clubes como Cerro Porteño y Liga de Quito, regresó a la Lepra Mendocina en 2025 para su segunda etapa allí. Con él entre sus filas, Independiente Rivadavia ascendió a la Primera División en 2023 y conquistó la Copa Argentina el año pasado.

Alex Arce ante River. (Foto: Getty)

Los números de Álex Arce en Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo acumula un total de 84 encuentros con la camiseta de Independiente Rivadavia en los que anotó 52 goles y repartió 6 asistencias. Solo en 2026, Arce afrontó 34 compromisos, incluyendo la Copa Libertadores, y gritó en 20 oportunidades.

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