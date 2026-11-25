En redes sociales, La Gloria mostró avances en el campo de juego de su estadio a días del partido de los cuartos de final del Clausura.

Luego de vencer a Huracán y a Lanús respectivamente, Instituto y River se verán las caras el próximo fin de semana por los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Diego Flores será local, debido a que terminó como líder de la Zona A, mientras que el Millonario fue cuarto en la Zona B. Por ende, el pase a semifinales se definirá en Córdoba.

Hubo mucha polémica apenas se confirmó la llave, ya que la Gloria no pudo ser local en su estadio, el Monumental Presidente Perón, en los octavos de final ante Huracán debido a un recital de María Becerra en Alta Córdoba. El campo de juego de la casa de Instituto quedó afectado por los efectos del show de “La Nena de Argentina”, pero se eligió esa sede para los cuartos de final en lugar del Mario Alberto Kempes, como se preveía antes de la confirmación.

Este miércoles, el club cordobés mostró, mediante imágenes y videos, los avances para que el césped de Alta Córdoba llegue en óptimas condiciones al duelo ante River, que a falta de confirmación oficial, se jugará el sábado 28 a las 22 horas.

No es IA, pongan drones…



Llegamos perfecto 👌🏻🇦🇹 pic.twitter.com/UNjWgYxRSw — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

Además, desde Instituto aprovecharon para soltar un palito para River: “No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto“, fue uno de los mensajes. “Tranqui… Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final“, expresaron en otro posteo en sus redes sociales.

Tranqui… 😉



Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final 🇦🇹🚜 pic.twitter.com/L5mLJlWvAR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 25, 2026

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En las fotos, se nota una amplia mejoría respecto a las primeras imágenes que se filtraron del campo de juego. Resta confirmarse horario, día y árbitro para el partido. La sede será el Monumental de Alta Córdoba.

La última vez que Instituto y River se enfrentaron en Alta Córdoba

La Gloria y el Millonario jugaron por última vez en el Presidente Perón el 6 de noviembre de 2024, por la Liga Profesional de aquel año. En aquella oportunidad, fue triunfo de los de Núñez por 3 a 2, con goles de Solari, Paulo Díaz y Colidio tras comenzar perdiendo. Tras esto, nunca volvió a dar vuelta un resultado.

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

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Lado derecho de la llave