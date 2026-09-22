El Monumental desplazó a la Bombonera: se confirmaron las sedes para los amistosos de la Selección Argentina

AFA anunció cuándo saldrán a la venta las entradas para los tres duelos de la Albiceleste en la Fecha FIFA, incluyendo la despedida de Lionel Messi.

Comienza una nueva Fecha FIFA y la Selección Argentina afrontará tres partidos amistosos, con uno de ellos más que especial. La Albiceleste se medirá como local ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, con la despedida de Lionel Messi en este último compromiso.

El Estadio Mario Alberto Kempes será el 30 de septiembre el escenario del choque ante los sudamericanos y luego los subcampeones del mundo regresarán a Buenos Aires para afrontar los duelos ante los combinados de África. Finalmente, estos dos serán en el Estadio Monumental.

A pesar de que en los últimos días se especuló con que uno de ellos fuera en La Bombonera, AFA confirmó este martes que los dos serán en la casa de River Plate, tal como informó el organismo en el anuncio del inicio de la venta de entradas.

El Kempes tendrá una reducción del aforo al 50%

Por los incidentes tras la final del Mundial ante España, FIFA había incluido entre los castigos la reducción del aforo para los dos siguientes partidos de Argentina como local. Finalmente, solamente el primer partido, ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, se jugará bajo esta condición.

Cabe recordar que la sanción también constó de una multa de 321 mil dólares y suspensiones para Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por 10, 7, 1 y 3 partidos, respectivamente.

Los precios de las entradas para los amistosos

ARGENTINA VS. BOLIVIA – ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES (30/09)

Popular $ 90.000

Menor popular (de 3 a 10 años) $ 25.000

Platea Gasparini $ 140.000

Platea Ardiles $ 170.000

Publicidad

ARGENTINA VS. BURKINA FASO (3/10) Y BENIN (6/10) – ESTADIO MONUMENTAL

Popular $ 90.000

Menor popular ( 3 a 10 años) $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano $ 320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano $ 450.000

Platea Media San Martín y Belgrano $ 480.000

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Datos clave

Lionel Messi jugará su despedida el 6 de octubre en el Estadio Monumental .

jugará su despedida el 6 de octubre en el . La AFA confirmó tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín desde $90.000.

confirmó tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín desde $90.000. El Estadio Mario Alberto Kempes tendrá 50% de aforo por sanción de FIFA.