Marcos Acuña se retiró lesionado y encendió las alarmas en River: ¿Qué tiene y cuándo volverá a jugar?

El Huevo sufrió una complicación física en el encuentro ante el Lobo y estará afuera de las canchas durante varios días.

River igualaba sin goles en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando se encendieron las alarmas por la lesión que acusó Marcos Acuña, a los 14 minutos de la segunda mitad. Y rápidamente, Eduardo Coudet llamó al juvenil Facundo González, quien lo reemplazó.

El Huevo, que había disputado todos los partidos del Millonario en el segundo semestre, fue en búsqueda del balón al que disputaba con Alexis Steimbach, futbolista del Tripero, y un ‘pinchazo’ en la cara posterior el muslo derecho fue lo que provocó su temprana salida.

Por el momento, no se conoce la gravedad de la lesión, ya que resta que se someta a estudios médicos. Sin embargo, por los gestos que realizó y por cómo se retiró del campo de juego, el neuquino nacido en la ciudad de Zapala habría sufrido un desgarro.

A partir de los chequeos médicos que, lo más probable, es que se realicen este jueves en turno matutino, se definirá la cantidad de tiempo que Acuña permanecerá afuera de las canchas. Y, de confirmarse el desgarro, sería un plazo estimado de entre 15 y 21 días sin tener acción.

🚑 ¡ALARMA EN RIVER! Acuña peleó una pelota, sintió una molestia y se retiró del campo de juego en el partido ante Gimnasia.



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