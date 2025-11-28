Santiago Sosa reveló detalles de su frustrada vuelta a River que derivó en su llegada a Racing: “Me dolió mucho que no me atendió el teléfono”

En River sufren por los volantes centrales desde hace años. Pasaron Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca, Enzo Pérez después de volver de Estudiantes y Juan Carlos Portillo en este tiempo y ninguno logró afianzarse. Mientras tanto, en Racing la rompe Santiago Sosa, quien se formó en el Millonario, se fue a la MLS en una venta importante para el club y cuando levantó el teléfono para volver a su casa, ni siquiera lo atendieron.

Por aquel entonces, en River estaba Martín Demichelis como entrenador. Fue a comienzos de 2024 cuando el mediocampista buscaba salir de Atlanta United para volver al fútbol argentino y relanzar su carrera. Desde Núñez optaron por otros jugadores para el puesto, pero uno de los encargados del fútbol, quien tenía buena relación con Sosa, no se comunicó con él, ni siquiera para decirle que no era prioridad. En ese mercado de pases llegaron Villagra y Fonseca.

Santiago Sosa dialogó con TyC Sports y dijo: “Expliqué en su momento la situación que pasó. Simplemente me molestó que tenía una linda relación con una persona y no pudimos hablar por teléfono y eso fue lo único que a mí me dolió“. Según pudo saber Bolavip, la persona a la que hace referencia Sosa es a Leonardo Ponzio, integrante de la Secretaría Técnica de River.

Además, agregó: “Me dolió en ese momento porque si me atendía y me decía que no estaba en condiciones de jugar o de ponerme esa camiseta yo lo iba a entender, iba a respetar su opinión, me dolió mucho que no me atendió el teléfono porque yo tenía una linda relación con esa persona, pero ya pasó. Quedó atrás y no guardo ningún tipo de rencor“.

Su presente en Racing

Sosa, también se mostró feliz de su presente en la Academia: “En parte agradezco porque hoy estoy viviendo todo esto porque vine acá a Racing, si hubiese ido a River no sé si hubiese pasado lo mismo. Eso quedó en el pasado, hoy es una anécdota para mí y disfruto del momento en el que estoy hoy”.

