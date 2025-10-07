¿Gallardo llamó a Santiago Sosa para volver a River?

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, River busca pelear por ganar tanto la Copa Argentina como el Torneo Clausura y desde allí preparar la temporada 2026, en la que tendrá como objetivo volver a disputar el torneo continental más importante del fútbol sudamericano.

En este contexto, Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, ya piensa en refuerzos para darle un salto de jerarquía a su plantel. En las últimas horas, salió a la luz el rumor de que el ‘Muñeco’ habría llamado a Santiago Sosa, el mediocampista central de 26 años, que es uno de los referentes de Racing.

Según pudo saber Bolavip, estos rumores son falsos y no existió ningún llamado entre las partes para que el elenco de Núñez para demostrar su interés y realizar una oferta formal por el volante surgido de las divisiones inferiores del club, que fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2018.

De esta manera, Sosa seguirá en Racing de cara al 2026 y el Millonario no irá en búsqueda de repatriarlo. Cabe destacar que a principios de 2024, antes de su llegada a la Academia, el volante intentó regresar a River, pero desde la dirigencia y Martín Demichelis le bajaron el pulgar.

En cuanto a su situación contractual, tiene vínculo hasta 2027, y es por eso que si el elenco de Núñez quiere ficharlo, algo que por el momento no ocurre, tendrá que sentarse a negociar con la dirigencia de la Academia y la relación entre ambas no es la mejor tras el pase de Maxi Salas a mediados de año.

Por otro lado, Sosa cuenta con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares, cifra elevada que River debería pagar en caso de querer repatriarlo y no entablar diálogos con sus pares de Racing. Este pago, debe hacerse en una sola vez, con la totalidad del valor de la cláusula.

Publicidad

Publicidad

Los números de Santiago Sosa en Racing

Desde su llegada a la Academia a principios del año pasado, el volante de 26 años lleva disputados un total de 84 partidos, en los que convirtió 4 goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 18 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. En cuanto a su palmarés, logró la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

ver también Se fue de River siendo muy cuestionado, estalló la polémica por su fanatismo por Boca y hoy es figura en su nuevo equipo