La postura de Racing tras el sondeo de Flamengo para llevarse a Santiago Sosa tras la final del Torneo Clausura

El futbolista de 26 años llegó a Racing en enero de 2024, y ahora podría marcharse pese a ser uno de los líderes del plantel.

Por Julián Mazzara

Santiago Sosa, el capitán de Racing.
© Getty ImagesSantiago Sosa, el capitán de Racing.

A lo largo de los últimos días, en Racing se encendieron las alarmas porque desde Brasil dieron a conocer que Flamengo pretende llevarse a Santiago Sosa, una de las grandes figuras que tiene el plantel liderado tácticamente por Gustavo Costas.

Por el momento, no existió ninguna oferta formal por parte de los cariocas, pero sí realizaron un sondeo para averiguar condiciones. El mismo fue cuando se cruzaron en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Y según pudo saber BOLAVIP, es la prioridad de los directivos del Mengão porque en este mercado de pases pueden perder a Erick Pulgar.

Ante esta situación, los directivos de la Academia tomaron una decisión: se juntarán con el mercedino de 26 años para mejorar las condiciones contractuales, quien posee un vínculo que lo une a la institución hasta diciembre de 2029. Pero buscarán llegar a un acuerdo para aumentarle el salario, como así también elevar su cláusula de rescisión, que actualmente es de 12 millones de dólares.

Más allá de la negociación que entablará Diego Milito con Sosa y su agente, la postura que adoptaron desde Avellaneda es simple y clara: cualquier equipo que desee contratar al capitán, deberá desembolsar el importe de su cláusula porque no están dispuestos a venderlo. Y como si fuese poco, el futbolista anhela con emigrar a Europa y no a otro club del fútbol sudamericano.

Santiago Sosa, futbolista de Racing.

Santiago Sosa, futbolista de Racing.

Los números de Santiago Sosa en Racing

Además de que ganó dos títulos con la camiseta de Racing, hasta el momento, fueron 87 los partidos que afrontó Santiago Sosa: anotó cuatro goles y aportó dos asistencias.

DATOS CLAVES

  • Flamengo tiene como prioridad fichar a Santiago Sosa para reemplazar a Erick Pulgar.
  • La cláusula de rescisión actual del mediocampista es de 12 millones de dólares.
  • Racing planea mejorar el contrato del jugador vigente hasta diciembre de 2029.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

